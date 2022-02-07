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Водитель объезжал припаркованную «ГАЗель» и устроил ДТП

Водитель объезжал припаркованную «ГАЗель» и устроил ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 13:45
Сообщество : Аварии
Метки: Hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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В Мурино водитель автомобиля с видеорегистратором объезжал «ГАЗель» и столкнулся со встречным кроссовером Hyundai.

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Метки: Hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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11  комментариев
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5k
Roman Час назад
Два барана нашли вожака и рванули вслепую за ним.
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3k
aed Полчаса назад
биба и боба...
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611
Киса Кацман 45 минут назад
Три м*дака встретились в одном месте ...
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7k
Лещ 48 минут назад
Мда... автор редкостный дибил, хотя сейчас таких много ездит, кто вообще не одупляет как могут далее развиваться события на дороге
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14k
Алексей 55 минут назад
Типичная ТП не может совершить безопасный маневр, вернувшись на свою полосу по нормальной траектории.
P.S. водитель Газели - моральный ленивый урод.
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33k
Митхун Час назад
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4k
Stas Час назад
А газелист выполнил свою работу, встав на узкой дороге и наплевав на все (ему же больше всех нужн и лень доехать до места, где шире дорога).
Действия втречки совершенно ясны - пропускаешь одного, а прет 100500 машин - нехерена так делать. Полоса не твоя - жди, когда пропустят и не лети паравозиком (ну и матери газелиста)...
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4k
Макс73 Час назад
А всего то стоило мужичку с пи..дой под носом притормозить и дать завершить манёвр. Но нет - он же прав. Поэтому теперь будет обивать пороги страховой. Сэкономил время ули.
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