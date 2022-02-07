Водитель объезжал припаркованную «ГАЗель» и устроил ДТП

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В Мурино водитель автомобиля с видеорегистратором объезжал «ГАЗель» и столкнулся со встречным кроссовером Hyundai.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Метки: Hyundai аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
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P.S. водитель Газели - моральный ленивый урод.
Действия втречки совершенно ясны - пропускаешь одного, а прет 100500 машин - нехерена так делать. Полоса не твоя - жди, когда пропустят и не лети паравозиком (ну и матери газелиста)...