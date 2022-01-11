FISHKINET
Сообщество Аварии 5175 постов • 488 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Столкновение трёх автомобилей в Соликамске

Авария дня. Столкновение трёх автомобилей в Соликамске (3 фото + 2 видео)

Автор:
11 января 2022 11:51
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   не уступил   
304
3
2
На улице Всеобуча в Соликамске водитель грузовика с регистратором остановился, чтобы пропустить выезжающую со второстепенной "Тойоту".
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   не уступил   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Максим 2 часа назад
Не люблю торопыг. Видно же, что движение в один ряд, зачем было строить из себя самого умного и лезть левее, выезжая на встречку? Понимаю, что не сплошная, но водитель должен оценивать дорожную ситуацию. В итоге один пустил, другой решил, что ему надо быстрее всех доехать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Если очень захотеть, можно в космос улететь Если очень захотеть, можно в космос улететь Авария дня. Две легковушки и три автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске Авария дня. Две легковушки и три автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске Авария дня. Массовая авария в центре Калуги Авария дня. Массовая авария в центре Калуги Авария дня. Момент массового ДТП в Чувашии Авария дня. Момент массового ДТП в Чувашии Авария дня. ДТП на перекрестке неравнозначных дорог в Орловской области Авария дня. ДТП на перекрестке неравнозначных дорог в Орловской области Авария дня. Поворот не глядя в Тверской области Авария дня. Поворот не глядя в Тверской области
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

321838



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
20
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Отчаянные и красивые: как выглядели девушки в лихие 90-е
5
155
Отчаянные и красивые: как выглядели девушки в лихие 90-е
Набирающие популярность в сообществах
Этот день 11 января в&nbsp;истории планеты
0
2
Этот день 11 января в истории планеты
В Ялте загорелся двухэтажный дом, пожару присвоен ранг повышенной сложности
0
5
В Ялте загорелся двухэтажный дом, пожару присвоен ранг повышенной сложности
Отдых по-русски. Как наши отрываются в Куршевеле (7 фото + видео)
Отдых по-русски. Как наши отрываются в Куршевеле (7 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Чай пить - это святое
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#в мире#Россия#интересное#Ynews#автомир#аварии#смешные
#фото#история#люди#картинки#ватермарк#Казахстан#фильм#познавательно#дтп#фотографии
#интересно#животные#подборка#кино#СССР#Приколы#автомобили#роль#забавно#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться