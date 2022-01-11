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На улице Всеобуча в Соликамске водитель грузовика с регистратором остановился, чтобы пропустить выезжающую со второстепенной "Тойоту".
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