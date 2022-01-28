Пьяная женщина на BMW, сбившая мальчика избежала наказания, а её муж угрожает семье ребёнка

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12 января этого года в Красноярске сильно выпившая женщина сбила 8-летнего ребёнка, идущего по тротуару, и отказалась проходить медосвидетельствование. Сейчас эта история развивается ещё более ужасно.
Бывший муж Татьяны Мальцевой, той самой женщины, которая была за рулём, написал заявление в полицию с требованием проверить фотографию семьи сбитого мальчика. На фото отец обнимает сына одной рукой и держит дочь в другой. Мальчишка в шортах, девочка лет трёх-четырёх на руках у отца голая. На заднем фоне водоём и пляж. Шокированным родителям бывший сотрудник спецслужб и по совместительству бывший муж Мальцевой Руслан Мальцев заявил, что так он перестраховывается.
Отца мальчика уже вызвали на допрос в полицию. Он уверен, что это сделано для того, чтобы вынудить его не подавать иск об ущербе. Сам сбитый мальчик родился в рубашке, так как после чудовищного удара, от которого он буквально отлетел на несколько метров тяжёлых травм не получил. Из-за этого уголовное дело не стали возбуждать.
Самое гнусное в этой истории то, что Татьяне грозит только лишение прав. Никакого наказания, ни дня задержания. То есть она снова сможет сесть за руль пьяная и сбить кого-то снова. Знакомые Татьяны утверждают, что у неё серьёзные проблемы с алкоголем. Бывший муж одним заявлением в полицию не ограничился. «Никогда не поздно заключить мир. И что-то мне подсказывает, что тебе это нужнее», - написал Мальцев отцу мальчика.
Самое гнусное в этой истории то, что Татьяне грозит только лишение прав. Никакого наказания, ни дня задержания. То есть она снова сможет сесть за руль пьяная и сбить кого-то снова. Знакомые Татьяны утверждают, что у неё серьёзные проблемы с алкоголем. Бывший муж одним заявлением в полицию не ограничился. «Никогда не поздно заключить мир. И что-то мне подсказывает, что тебе это нужнее», - написал Мальцев отцу мальчика.
Видео момента, когда Мальцева сбила ребёнка
Неужели ещё одного ребёнка нужно сбить, да ещё и насмерть, чтобы эту женщину наказали? Того, какой испуг и боль пережил ребёнок недостаточно для меры пресечения?
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Пусть узнает большее количество людей, про этих тварей.
Как не понимал так и не понимаю и не вижу вообще никакой логики в ом, что за АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ действия, умысел, попытку... наказание назначается в зависимости ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ.
Фактически последствия - часто лоторея для пострадавшего, т.е. совершая абсолютно одинаковое преступление человек просто вытягивает лоторейный билет, по которому он может избежать полагающегося при ЭТОМ УМЫСЛЕ ИЛИ ДЕЯНИИ наказания.
Если утрированно, один хотел убить - убил, смог, другой хотел, не смог, просто помешали обстоятельства, от него не зависящие. Наказания абсолютно разные, хотя исходя из здравого смысла должны быть одинаковыми.
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Не может быть!!!
Так что "Неужели ещё одного ребёнка нужно сбить, да ещё и насмерть, чтобы эту женщину наказали?" беспочвенно, прав её всё равно лишат. На уровне эмоций я с этим вопросом согласен, но законы ни я, не ТС не принимаем. " Того, какой испуг и боль пережил ребёнок недостаточно для меры пресечения?" - нет, не достаточно, по указанной выше причине. Испуг и боль, пережитые ребёнком родители должны оценить (согласно ГК) в денежном измерении и обратиться в суд с исковым заявлением. Руслан Мальцев, ежели его действия соответствуют изложенному в статье, полный чм.удак, но на его угрозы нужно забить, так как даже частично извращённого понимания СК (частично основанного на диспозициях указанных статей) положений ст.ст.132, 135 УК недостаточно для возбуждения уголовного дела в отношении отца ребёнка, так как педофилией на этом снимке дорже не пахнет.
вот прям вообще кого угодно.
ты же понимаешь чем грозит ему любая смена власти не на преемника?
пока система выборов не сменится на открытую, не вижу смысла доверять.
Что значит открытая система выборов - это когда можно проверить каждый голос, увидеть что вася голосовал за того то, а дима за того то.
Потому что как с людьми разговор заходит, никто за путина и едро не голосовал, и против конституции его голосовали все, а на бумаге - 80% - ЗА.
Предварительно закрепив эту суку внутри пластиковыми стяжками? Отключится она до того, как расплавятся стяжки, а все остальное огонь превратить в самовозгорание и несчастный случай.
Забеременеет и соскочит)