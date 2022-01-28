Пьяная женщина на BMW, сбившая мальчика избежала наказания, а её муж угрожает семье ребёнка

Отца мальчика уже вызвали на допрос в полицию. Он уверен, что это сделано для того, чтобы вынудить его не подавать иск об ущербе. Сам сбитый мальчик родился в рубашке, так как после чудовищного удара, от которого он буквально отлетел на несколько метров тяжёлых травм не получил. Из-за этого уголовное дело не стали возбуждать.

Самое гнусное в этой истории то, что Татьяне грозит только лишение прав. Никакого наказания, ни дня задержания. То есть она снова сможет сесть за руль пьяная и сбить кого-то снова. Знакомые Татьяны утверждают, что у неё серьёзные проблемы с алкоголем. Бывший муж одним заявлением в полицию не ограничился. «Никогда не поздно заключить мир. И что-то мне подсказывает, что тебе это нужнее», - написал Мальцев отцу мальчика.