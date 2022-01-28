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Пьяная женщина на BMW, сбившая мальчика избежала наказания, а её муж угрожает семье ребёнка

Пьяная женщина на BMW, сбившая мальчика избежала наказания, а её муж угрожает семье ребёнка (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2022 22:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: дтп   красноярск   наезд на человека   пьяная женщина   пьяная женщина за рулем   сбила ребенка   
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12 января этого года в Красноярске сильно выпившая женщина сбила 8-летнего ребёнка, идущего по тротуару, и отказалась проходить медосвидетельствование. Сейчас эта история развивается ещё более ужасно.
Бывший муж Татьяны Мальцевой, той самой женщины, которая была за рулём, написал заявление в полицию с требованием проверить фотографию семьи сбитого мальчика. На фото отец обнимает сына одной рукой и держит дочь в другой. Мальчишка в шортах, девочка лет трёх-четырёх на руках у отца голая. На заднем фоне водоём и пляж. Шокированным родителям бывший сотрудник спецслужб и по совместительству бывший муж Мальцевой Руслан Мальцев заявил, что так он перестраховывается. 
Отца мальчика уже вызвали на допрос в полицию. Он уверен, что это сделано для того, чтобы вынудить его не подавать иск об ущербе. Сам сбитый мальчик родился в рубашке, так как после чудовищного удара, от которого он буквально отлетел на несколько метров тяжёлых травм не получил. Из-за этого уголовное дело не стали возбуждать.
Самое гнусное в этой истории то, что Татьяне грозит только лишение прав. Никакого наказания, ни дня задержания. То есть она снова сможет сесть за руль пьяная и сбить кого-то снова. Знакомые Татьяны утверждают, что у неё серьёзные проблемы с алкоголем. Бывший муж одним заявлением в полицию не ограничился. «Никогда не поздно заключить мир. И что-то мне подсказывает, что тебе это нужнее», - написал Мальцев отцу мальчика. 
Неужели ещё одного ребёнка нужно сбить, да ещё и насмерть, чтобы эту женщину наказали? Того, какой испуг и боль пережил ребёнок недостаточно для меры пресечения?

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Метки: дтп   красноярск   наезд на человека   пьяная женщина   пьяная женщина за рулем   сбила ребенка   
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61k
Опиум для народа Час назад
Как показывает жизнь - самые поганые люди - бывшие мусора и сотрудники всяких спецслужб.
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−1
Antik-Taktik Полминуты назад
Предавать огласке,это работает.
Пусть узнает большее количество людей, про этих тварей.
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409
leemur86 Минуту назад
Поехал на машине пьяным, покушение на убийство. Иначе это не остановить.
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19k
Luc72 10 минут назад
"тяжёлых травм не получил. Из-за этого уголовное дело не стали возбуждать."
Как не понимал так и не понимаю и не вижу вообще никакой логики в ом, что за АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ действия, умысел, попытку... наказание назначается в зависимости ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ.
Фактически последствия - часто лоторея для пострадавшего, т.е. совершая абсолютно одинаковое преступление человек просто вытягивает лоторейный билет, по которому он может избежать полагающегося при ЭТОМ УМЫСЛЕ ИЛИ ДЕЯНИИ наказания.
Если утрированно, один хотел убить - убил, смог, другой хотел, не смог, просто помешали обстоятельства, от него не зависящие. Наказания абсолютно разные, хотя исходя из здравого смысла должны быть одинаковыми.
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−1
SmartFox 38 минут назад
Пьяная женщина на BMW, сбившая мальчика избежала наказания
------------
Не может быть!!!
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716
Ольга 40 минут назад
охренеть просто. пьяная, по снегу, ну кругом же виновата... на коленях перед ребенком ползать должна, сука
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3k
Egoro 44 минуты назад
Не оправдываю бабу, но: уголовная ответственность наступает только за причинение тяжкого вреда здоровью и смерть. Пацану повезло, тяжёлых травм не получил, следовательно уголовно наказуемого деяния в действиях автобледи нет. Так что только лишение прав по 12.8 КоАП + исковые требования родителей (а в этом случае не мешало бы и прокуратуре с иском подсуетиться) к виновной в пользу ребёнка.
Так что "Неужели ещё одного ребёнка нужно сбить, да ещё и насмерть, чтобы эту женщину наказали?" беспочвенно, прав её всё равно лишат. На уровне эмоций я с этим вопросом согласен, но законы ни я, не ТС не принимаем. " Того, какой испуг и боль пережил ребёнок недостаточно для меры пресечения?" - нет, не достаточно, по указанной выше причине. Испуг и боль, пережитые ребёнком родители должны оценить (согласно ГК) в денежном измерении и обратиться в суд с исковым заявлением. Руслан Мальцев, ежели его действия соответствуют изложенному в статье, полный чм.удак, но на его угрозы нужно забить, так как даже частично извращённого понимания СК (частично основанного на диспозициях указанных статей) положений ст.ст.132, 135 УК недостаточно для возбуждения уголовного дела в отношении отца ребёнка, так как педофилией на этом снимке дорже не пахнет.
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10k
Джон Уик 44 минуты назад
Упал на рюкзак спиной. Рукзак спас.
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7k
Акакий 46 минут назад
тем временем какой то гаишник, следак, прокурор и судья - здорово попилили денюжку. Голосуйте за Путина, чтобы дальше такое продолжалось))
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12k
Александр 55 минут назад
Отдать права, посадить в машину и сжечь.
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627
Трям Час назад
А что мешает сжечь ей машину?
Предварительно закрепив эту суку внутри пластиковыми стяжками? Отключится она до того, как расплавятся стяжки, а все остальное огонь превратить в самовозгорание и несчастный случай.
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2k
Заряд бодрости Час назад
Был бы ластик, исправляющий генофонд от подобных мразей....
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2k
Frank Borman Час назад
Надо написать челобитную Вове. Царь-батюшка разберется, он накажет засранку. Он мудрый, справедливый и хороший. А плохих полицаев и судью он сократит и сошлет в Сибирь, на каторгу.
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709
Hallo FreeSpace Час назад
Повезло парню что рюкзаком о бетонную плиту приложился ... Ситуация жесть конечно , если соскочит , это будет полный капец. И главное все на камере и даже в сети уже ...
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Nika
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