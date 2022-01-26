Последние шаги на этом свете: грузовик насмерть переехал пожилую женщину

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В Днепре на проспекте Ивана Мазепы водитель самосвала не заметил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте, и переехал её. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Бабушка переходила дорогу в слепой зоне грузовика. У водителя не было шансов увидеть ее и остановиться.
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Но уж простите - городские пожилые люди действительно ведут себя на проезжей части запредельно самоуверенно.
Как будто это они, а не КамАЗы короли дороги, ещё раз простите.
Водитель и не мог ее увидеть.
Наверняка за рулем был правосек, а бабка была москалька.