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Последние шаги на этом свете: грузовик насмерть переехал пожилую женщину

Последние шаги на этом свете: грузовик насмерть переехал пожилую женщину (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2022 13:13
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное дтп   
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В Днепре на проспекте Ивана Мазепы водитель самосвала не заметил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте, и переехал её. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное дтп   
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17  комментариев
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9k
Клёст Час назад
Жалко старушку(
Но уж простите - городские пожилые люди действительно ведут себя на проезжей части запредельно самоуверенно.
Как будто это они, а не КамАЗы короли дороги, ещё раз простите.
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9k
*Сергей* Минуту назад
Бедная бабулька.

Водитель и не мог ее увидеть.
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8k
Garpia121 11 минут назад
Жаль, она так и не узнает, что была не права. Жаль водителя, хоть он и прав.
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1k
Инквизитор РФ 15 минут назад
Жаль водилу
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1k
Владимир 15 минут назад
Глупая смерть.
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56
ЯуЦуЧу 41 минуту назад
тупая старая мразь
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17k
Марина 46 минут назад
Какое нелепое самоубийство.
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2k
Frank Borman 56 минут назад
В Днепробандеровске на проспекте Ивана Мазепы водитель самосвала не заметил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте, и переехал её.
Наверняка за рулем был правосек, а бабка была москалька.
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10k
zlopisec Час назад
Интересно как она до своих лет дожила....
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5k
Бу Час назад
Водила тоже дятел
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5k
tamin Час назад
Пешеходы! Запомните! Вв не бессмертные. Думайте. Смотрите! Есть пешеходные переходы, есть подземные. Включайте мозг. Или будете как эта бабушка
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19k
SolomonA Час назад
Удивила реакция людей на остановке. Никто даже не дернулся на помощь, только сумки свои подальше от дороги убрали. Понятно - сумок жалко...
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413
Шурман SolomonA 57 минут назад
Украина , помогут а вдруг в Армию сразу призовут , мне уже ДМБ вспоминается про то как всех слепых и глухих призвали в роту альпийские тетерева , время прошло а они все где то
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10k
Seledochnik Час назад
До пешеходного перехода пройти 10 метров, видимо вера и религия не позволяет
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