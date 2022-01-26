Nismo 400R — ультра-редкий «Ниссан», который стоит почти 2,2 млн долларов

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Культовые японские спортивные автомобили не всегда так знамениты, как их аналоги из других стран. Тем не менее, такие автомобили существуют. Один из них — это супер-редкий Nismo 400R, созданный на базе R33 Nissan Skyline GT-R.
Британский дилер подержанных автомобилей Harlow Jap Autos выставил на продажу один из редчайших образцов Nissan Skyline GT‑R. Суперкар — последний из 40 когда-либо собранных автомобилей спецсерии Nismo 400R, а также последний из GT‑R V‑Spec, выкрашенный в особый оттенок глубокого синего цвета. По этой причине, а также благодаря идеальному, по мнению продавца, состоянию купе оценили в 1,6 миллиона фунтов или 169 миллионов рублей.
Серия Nismo 400R, которую Nissan выпустила в конце 1990‑х, отличалась помимо прочего двигателем, построенным по гоночным технологиям. Изначально агрегат с обозначением RB‑X GT2 разработала компания Reinik для участия в гонках на выносливость: трековая его версия развивала до 450 л.с., но на гражданские машины устанавливали мотор, дефорсированный до 400 л.с., что и отражено в названии спецсерии.
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Двигатель сопровождался модернизированным выхлопом, другим сцеплением и усиленными тормозами, а сам автомобиль комплектовали альтернативным аэродинамическим обвесом. Продавец утверждает, что всего было собрано только 40 единиц GT‑R Nismo 400R, а до наших дней дожило только 19 экземпляров.
Таким образом, выставленный на продажу спорткар может оказаться одним из наиболее сохранных: заявленный для экземпляра 1998 года выпуска пробег составляет 61 тысячу километров. Утверждается также, что именно эта машина неоднократно участвовала в тематических публикациях в прессе, а также демонстрировалась на официальном стенде Nissan на «Фестивале скорости» в Гудвуде в 2016 году.
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