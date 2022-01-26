Nismo 400R — ультра-редкий «Ниссан», который стоит почти 2,2 млн долларов

Таким образом, выставленный на продажу спорткар может оказаться одним из наиболее сохранных: заявленный для экземпляра 1998 года выпуска пробег составляет 61 тысячу километров. Утверждается также, что именно эта машина неоднократно участвовала в тематических публикациях в прессе, а также демонстри­ровалась на официальном стенде Nissan на «Фестивале скорости» в Гудвуде в 2016 году.