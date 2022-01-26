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Nismo 400R — ультра-редкий «Ниссан», который стоит почти 2,2 млн долларов

Nismo 400R — ультра-редкий «Ниссан», который стоит почти 2,2 млн долларов (11 фото)

Автор:
26 января 2022 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: Nismo   Nissan   Nissan Skyline   gt-r   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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Культовые японские спортивные автомобили не всегда так знамениты, как их аналоги из других стран. Тем не менее, такие автомобили существуют. Один из них — это супер-редкий Nismo 400R, созданный на базе R33 Nissan Skyline GT-R.
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Метки: Nismo   Nissan   Nissan Skyline   gt-r   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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