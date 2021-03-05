Однако, прогресс было не остановить и потенциал двигателей рос год от года. Все понимали, что Nissan (как, впрочем, и остальные) только декларирует скромную мощность - даже небольшое вмешательство в конструкцию значительно повышало отдачу мотора! Мастера тюнинга выжимали из RB26 в два, а то и в три раза больше официальной мощности. Однако, что хорошо для молодых фанатов фильма "Форсаж", крайне плохо для наследия R32! Сегодня найти стоковый автомобиль как на фотографиях практически невозможно. Грязные руки стритрейсеров коснулись львиной доли GT-R'ов... Колхозили не только агрегаты, но и кузов, особенно после выхода игры "Need for Speed: Underground" в 2003 году, когда R32 не обладал сегодняшним статусом, а был лишь отличной б/у заготовкой для тюнинга.