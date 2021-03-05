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Nissan Skyline GT-R впервые появился аж в 1969 году, однако GT-R в его каноническом виде увидел свет спустя 20 лет в 1989 году в третьем поколении модели (R32) - это была магическая комбинация 6-цилиндрового двигателя, двойного турбонаддува и полного привода. Годзилла родилась!
По легенде, японские инженеры при разработке R32 черпали вдохновение в конструкции знаменитого немецкого суперкара Porsche 959. Nissan оснащен схожей системой полного привода, перераспределяющей момент по осям в зависимости от режимов движения. Интеллектуальный полный привод возвел R32 на вершину автоспорта: в 1991 году все 29 гонок японского кузовного чемпионата остались за Nissan. GT-R также забрал победу на марафоне "24 часа Спа" в своем классе в 1991 году и два года (1991 и 1992) выигрывал австралийскую гонку Bathurst 1000. На Северной петле Нюрбургринга R32 тоже выступил более чем достойно! Именно R32 получил от представителей прессы культовое прозвище "Годзилла".
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Под капотом гражданского GT-R размещался 2,6-литровый двигатель RB26DETT мощностью 280 л.с. В конце 80-х японским автопроизводителям, в связи с высокой смертностью на дорогах, пришлось составить некое "Джентльменское соглашение" и ограничить мощность производимых двигателей на уровне 280 л.с.
Однако, прогресс было не остановить и потенциал двигателей рос год от года. Все понимали, что Nissan (как, впрочем, и остальные) только декларирует скромную мощность - даже небольшое вмешательство в конструкцию значительно повышало отдачу мотора! Мастера тюнинга выжимали из RB26 в два, а то и в три раза больше официальной мощности. Однако, что хорошо для молодых фанатов фильма "Форсаж", крайне плохо для наследия R32! Сегодня найти стоковый автомобиль как на фотографиях практически невозможно. Грязные руки стритрейсеров коснулись львиной доли GT-R'ов... Колхозили не только агрегаты, но и кузов, особенно после выхода игры "Need for Speed: Underground" в 2003 году, когда R32 не обладал сегодняшним статусом, а был лишь отличной б/у заготовкой для тюнинга.
Изначально GT-R официально продавался только в Японии, Гонконге, Австралии и Новой Зеландии. С годами репутация R32 вывела его из Юго-Восточной Азии и Океании на рынок США и Европы, где автомобиль превратился практически в мифическое существо. При этом, "официально" R32 попал в США совсем недавно, ведь в свободной Америке действует "правило 25 лет" - б/у автомобиль, не представленный на рынке США, можно ввозить только спустя 25 лет со снятия его с производства, а выпускался R32 до 1994 года (конечно, лазейки в законах и коррупция на Западе тоже есть, иначе чем объяснить наличие массы R32 в США?!
Сегодня спорткары 90-х серьезно прибавили в цене - выросло поколение богатых людей, питающих к GT-R, Supra, Integra и прочим "японцам" исключительно теплые чувства. Открытая дорога на рынок США еще больше подняла цены на культовых японцев, а вот автомобилей достойных коллекционирования уже не очень много. А спрос огромный, некоторые приличные автомобили уже вывезены из России обратно в Японию, где продаются на аукционах за сумасшедшие деньги. Так что, если у Вас где-то припасен стоковый R32, займитесь его консервацией. Эти машины уже покупают в качестве инвестиций и цены в перспективе пробьют атмосферу!
На диаграмме сайте Bring-A-Trailer хорошо видно, что цены на R32 стабильно растут (в США)! Отдельные экземпляры уже стоят приличных денег. Так, что берегите своих Годзилл, они вымирают!
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Метки: gt-r nissan nissan skyline skyline авто автомир автомобили
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