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Nissan Skyline GT-R R32 без тюнинга — Годзилла, какой её не видели уже тысячу лет!

Nissan Skyline GT-R R32 без тюнинга — Годзилла, какой её не видели уже тысячу лет! (17 фото)

Автор:
05 марта 2021 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: gt-r   nissan   nissan skyline   skyline   авто   автомир   автомобили   
455
17
Nissan Skyline GT-R впервые появился аж в 1969 году, однако GT-R в его каноническом виде увидел свет спустя 20 лет в 1989 году в третьем поколении модели (R32) - это была магическая комбинация 6-цилиндрового двигателя, двойного турбонаддува и полного привода. Годзилла родилась!
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Метки: gt-r   nissan   nissan skyline   skyline   авто   автомир   автомобили   
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1  комментарий
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Андрей Ма-С Час назад
она и без тюнинга божественна))))
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