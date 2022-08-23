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Самая дорогая в мире «Годзилла»: Nissan Skyline R34 GT-R Nismo Z-Tune продан за два миллиона долларов

Самая дорогая в мире «Годзилла»: Nissan Skyline R34 GT-R Nismo Z-Tune продан за два миллиона долларов

Автор:
23 августа 2022 09:38
Сообщество : Автомир
Метки: GT-R   Nissan   Nissan Skyline   авто   автомир   автомобили   спорткар   
550
7
Американский коллекционер заплатил ошеломляющую сумму за Nissan Skyline R34 GT-R Nismo Z-Tune, одну из самых редких моделей поколения R34.
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Источник:

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Метки: GT-R   Nissan   Nissan Skyline   авто   автомир   автомобили   спорткар   
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1  комментарий
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K_II_T 16 минут назад
Свежая машина С сегмента выглядит опрятнее этих переработок.
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