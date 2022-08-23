Самая дорогая в мире «Годзилла»: Nissan Skyline R34 GT-R Nismo Z-Tune продан за два миллиона долларов

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Американский коллекционер заплатил ошеломляющую сумму за Nissan Skyline R34 GT-R Nismo Z-Tune, одну из самых редких моделей поколения R34.
Купе Nissan Skyline R34 GT-R само по себе не является массовым автомобилем, а спецверсия Nismo Z-Tune, формально появившаяся уже после завершения выпуска R34, и вовсе считается ультраредкой. Всего было произведено 19 экземпляров модели.
Подразделению Nismo пришлось покупать 12 слегка подержанных Skyline R34 GT-R V-Spec, чтобы превратить их в Z-Tune. Ещё семь машин предоставили владельцы таких же купе, решившие «прокачать» свои авто. Отбирались варианты без повреждений кузова и с пробегом не более 30 000 километров.
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Автомобилям добавили углепластиковый карданный вал, двухдисковое сцепление и дополнительный масляный радиатор заднего дифференциала. За всё это великолепие (ручную сборку, полностью переработанный двигатель мощностью 500 лошадиных сил, спортивную подвеску и спортивные тормоза) запрашивали около $180 тысяч.
Семь лет назад эта машина стоила полмиллиона.
Семь лет назад эта машина стоила полмиллиона.
В гараже нового обладателя эксклюзивного «Скайлайна» есть Ferrari (LaFerrari, Roma и 599 GTO), модели от тюнинг-ателье Sheepey, различные Lamborghini, несколько Lexus LFA, Porsche Carrera GT, Nissan GT-R с пакетом Cicio, а также Nissan Skyline, принадлежавший актёру Полу Уокеру, и многие другие суперкары.
Источник:
АНТИФИШКИ
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