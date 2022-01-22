Автомобилистка преследовала автобус, заехала с ним в парк и провалилась в смотровую яму

На главный вопрос, зачем москвичка ехала за транспортом весь маршрут, ответа нет. Тут, наверное, и логика бессильна...
Вчера вечером в Москве произошло крайне странное ДТП. Москвичка на Daewoo пристроилась за рейсовым автобусом и каталась за ним по городу. Она проехала с ним весь маршрут и даже каким-то образом заехала вслед в автобусный парк, где и нырнула в смотровую яму.
О мотивах женщины ничего неизвестно. Как со слов очевидцев сообщает издание "Москва24", автомобилистка была пьяна и, видимо, на автопилоте.
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Если верить этой версии, то можно предположить, что женщина пыталась скрыться за автобусом от зорких глаз гаишников и, наверное, надеялась, что он убережёт её от возможной аварии.
У кого-нибудь есть предположения, какие ещё причины могли заставить автомобилистку совершить такой странный поступок?
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- Что же ты, зараза, так резко тормозишь! - кричит водитель "Жигулей".
- Не мог дальше проехать?
- Куда ж дальше-то? Я вообще то в свой гараж заехал...
Так что вообще не удивлён.