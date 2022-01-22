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Автомобилистка преследовала автобус, заехала с ним в парк и провалилась в смотровую яму

Автомобилистка преследовала автобус, заехала с ним в парк и провалилась в смотровую яму (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2022 17:58
Сообщество : Автомир
Метки: Москва   авария   автобус   автомобилистка   видео   курьёз   
1073
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На главный вопрос, зачем москвичка ехала за транспортом весь маршрут, ответа нет. Тут, наверное, и логика бессильна...

Вчера вечером в Москве произошло крайне странное ДТП. Москвичка на Daewoo пристроилась за рейсовым автобусом и каталась за ним по городу. Она проехала с ним весь маршрут и даже каким-то образом заехала вслед в автобусный парк, где и нырнула в смотровую яму.


О мотивах женщины ничего неизвестно. Как со слов очевидцев сообщает издание "Москва24", автомобилистка была пьяна и, видимо, на автопилоте.

Если верить этой версии, то можно предположить, что женщина пыталась скрыться за автобусом от зорких глаз гаишников и, наверное, надеялась, что он убережёт её от возможной аварии.


У кого-нибудь есть предположения, какие ещё причины могли заставить автомобилистку совершить такой странный поступок?

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Метки: Москва   авария   автобус   автомобилистка   видео   курьёз   
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643
Егор Терентьев 54 минуты назад
За мужиком своим следила
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730
zeros68 21 минуту назад
напомнило - Ночь. Туман. Водитель "Жигулей" пристроился за впереди идущей машиной, едет впритык, посвистывает. Машина влево - "Жигули" тоже влево, машина вправо - "Жигули" тоже вправо. Вдруг машина резко останавливается, "Жигули" с маху в нее врезаются.
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- Куда ж дальше-то? Я вообще то в свой гараж заехал...
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27k
Макарыч Полчаса назад
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5k
Артем Кощеев Полчаса назад
Жена друга не знала дорогу домой и ехала за троллейбусом до конечной и обратно, потому что он мимо их дома идёт.
Так что вообще не удивлён.
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9k
Касьян Пуздой Полчаса назад
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42
Vir 38 минут назад
обдолбыш, имхо
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6k
Валѣнтиныч 49 минут назад
Искать логику в действиях женщины- бесполезно. Искать логику в действиях пьяной женщины- неприлично!
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138
На хер ЗАПАД! 49 минут назад
Возникает другой вопрос!Как она в парк заехала?Сотрудникам то,иногда тяжело,или вообще нереально проехать...Есть кто из МГТ Новокосино?
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15k
Alex ASK 57 минут назад
За рулём пи$да - это не езда
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