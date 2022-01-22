Автомобилистка преследовала автобус, заехала с ним в парк и провалилась в смотровую яму

Вчера вечером в Москве произошло крайне странное ДТП. Москвичка на Daewoo пристроилась за рейсовым автобусом и каталась за ним по городу. Она проехала с ним весь маршрут и даже каким-то образом заехала вслед в автобусный парк, где и нырнула в смотровую яму.





О мотивах женщины ничего неизвестно. Как со слов очевидцев сообщает издание "Москва24", автомобилистка была пьяна и, видимо, на автопилоте.