Страшное ДТП под Рязанью унесло несколько жизней

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На 277 километре трассы Р-22 "Каспий" междугородний автобус, выполнявший рейс Москва — Астрахань, в 5:45 утра столкнулся с опорой моста.
Всего на ночном рейсе "Москва – Астрахань" было два водителя. В момент ДТП второй шофёр спал, за рулём был его сменщик. По предварительной информации причиной аварии стал гололёд.
Водитель не смог справиться с управлением, тяжёлый автобус с 50 пассажирами на полной скорости вылетел на полосу встречного движения и врезался в опору железнодорожного моста.
В результате аварии погибли 5 человек, в том числе и водитель. Количество пострадавших достигло 21, в их числе 2 детей. Три человека в реанимации, среди них второй водитель "неоплана".
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Метки: Рязань автобус видео дтп смертельное дтп
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