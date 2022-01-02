FISHKINET
Сообщество Аварии 5164 поста • 488 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Страшное ДТП под Рязанью унесло несколько жизней

Страшное ДТП под Рязанью унесло несколько жизней (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 января 2022 09:57
Сообщество : Аварии
Метки: Рязань   автобус   видео   дтп   смертельное дтп   
688
4
1
На 277 километре трассы Р-22 "Каспий" междугородний  автобус, выполнявший рейс Москва — Астрахань, в 5:45 утра столкнулся с опорой моста.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Рязань   автобус   видео   дтп   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
217
Никита Полчаса назад
Печальное начало Нового года, увы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
464
Филимон Филимонов 16 минут назад
Причём здесь сменщик,не сменщик?Шофёр он и есть шофёр.Раз ему доверили крутить баранку,значит он полностью отвечает за свои действия и должен быть психически адекватен к осознанному разумному поведению в сложных погодных условиях,а не списывать на неолан и гнать ночью на скорости,а это видно по повреждениям автобуса.Лучше бы он остановился ,вышел из автобуса и с разгона вошёл бы своей башкой в опору моста,а не убивал пассажиров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−8
Santexnik16 23 минуты назад
Поезда намного безопаснее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 23 минуты назад
Эти опоры моста так и поставлены там с целью диверсии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас Авария дня. Смертельное ДТП с участием 3-х легковушек и фуры Авария дня. Смертельное ДТП с участием 3-х легковушек и фуры Авария дня. Трагедия в Екатеринбурге, в ДТП погибла многодетная мать Авария дня. Трагедия в Екатеринбурге, в ДТП погибла многодетная мать Авария дня. Смертельное столкновение Chevrolet Niva и тягача в Башкирии Авария дня. Смертельное столкновение Chevrolet Niva и тягача в Башкирии Авария дня. Страшная трагедия на трассе в Нижегородской области Авария дня. Страшная трагедия на трассе в Нижегородской области Авария дня. В Башкирии водитель "Гранты" вылетел под встречный КамАЗ Авария дня. В Башкирии водитель "Гранты" вылетел под встречный КамАЗ
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24321



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
10
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Я вернусь за тобой
0
61
Я вернусь за тобой
Набирающие популярность в сообществах
ВКонтакте и Memepedia объявили главные мемы года
0
21
ВКонтакте и Memepedia объявили главные мемы года
Социальная эволюция - то чему животные учатся
1
1
Социальная эволюция - то чему животные учатся
Случится же такое под Новый Год
Случится же такое под Новый Год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будет кого обнять
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#смешные#картинки#подборка#новый год#прикол#забавно#настроение#фотографии#красота
#фото#интересно#люди#животные#новости#история#кино#позитив#Разное#страна
#факты#добрые видео#Ynews#СССР#прикольные#Россия#милота#приколы#Жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться