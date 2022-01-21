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В сети появились кадры с места аварии с участием "бешеного" грузовика

В сети появились кадры с места аварии с участием "бешеного" грузовика (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 января 2022 14:57
Сообщество : Аварии
Метки: авария   грузовик   индонезия   несчастье   отказали тормоза   тормоза   
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В Индонезии произошла крупная катастрофа, которая унесла жизни 4 человек, включая 1 ребёнка.
Утром 21 января в индонезийском городе Баликпапан большегруз не смог остановиться на светофоре и протаранил минимум 5 легковушек, микроавтобус и массу мотоциклов. От транспортных средств остались только груды металла. 4 человека погибли на месте и более 20 госпитализированы в состояниях с разной степенью тяжести, в том числе и критической.
С другого ракурса:
По сведениям местных СМИ, водитель грузовика уже взят под стражу и даёт показания. По предварительным данным у грузового автомобиля отказали тормоза.

А пользователи соцсетей гадают, почему водитель, поняв, что не может затормозить, не повернул автомобиль в сторону зеленых насаждений, чтобы спасти невинных людей. А вы как думаете?

Источник:

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Метки: авария   грузовик   индонезия   несчастье   отказали тормоза   тормоза   
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5  комментариев
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Груз не пострадал.
Отличная работа!
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1k
Anton Chigurh 48 минут назад
пипец... жаль погибших...
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850
Mazter Час назад
Почему почему, потому что мудак.
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2k
Сергей Час назад
Потому что там деревья, можно занозу засадить.
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−131
Сигизмунд Лазаревич Час назад
ну не на встречку ему выезжать... там жесткий грузовик, а тут мягкие легковушки )))
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