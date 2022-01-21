В сети появились кадры с места аварии с участием "бешеного" грузовика

Вынесли ель и слава богу

В Ялте пьяный судья устроил аварию и угрожал полицейским

В Саратове у автобуса отказали тормоза и он разнёс двор с припаркованными машинами

Как зарастает Припять спустя 35 лет после аварии на ЧАЭС

В Петербурге пьяный водитель на скорости снес пешеходов и попытался сбежать

На трассе под Ярославлем перевернулся автобус с детьми