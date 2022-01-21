В сети появились кадры с места аварии с участием "бешеного" грузовика

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В Индонезии произошла крупная катастрофа, которая унесла жизни 4 человек, включая 1 ребёнка.
Утром 21 января в индонезийском городе Баликпапан большегруз не смог остановиться на светофоре и протаранил минимум 5 легковушек, микроавтобус и массу мотоциклов. От транспортных средств остались только груды металла. 4 человека погибли на месте и более 20 госпитализированы в состояниях с разной степенью тяжести, в том числе и критической.
С другого ракурса:
По сведениям местных СМИ, водитель грузовика уже взят под стражу и даёт показания. По предварительным данным у грузового автомобиля отказали тормоза.
А пользователи соцсетей гадают, почему водитель, поняв, что не может затормозить, не повернул автомобиль в сторону зеленых насаждений, чтобы спасти невинных людей. А вы как думаете?
А пользователи соцсетей гадают, почему водитель, поняв, что не может затормозить, не повернул автомобиль в сторону зеленых насаждений, чтобы спасти невинных людей. А вы как думаете?
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