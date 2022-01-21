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Когда батя попросил довезти плитки и ему всё равно, что у тебя «Мерседес Майбах»

Когда батя попросил довезти плитки и ему всё равно, что у тебя «Мерседес Майбах» (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 09:15
Сообщество : Автомир
Метки: Maybach   mercdes   авто   автомир   автомобили   видео   прикол   
839
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Что делать если не хватило несколько квадратных метров тротуарной плитки? Ну в самом деле, не нанимать же "ГАЗельку"!

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Метки: Maybach   mercdes   авто   автомир   автомобили   видео   прикол   
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6  комментариев
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41k
Олег 2 часа назад
кубаноидское жлобство. 500 рублей на газель жаба задушит заплатить
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271k
Сашка 52 минуты назад
За рулем такой машины, как правило, не владелец, а наёмный водитель. Взял служебный автомобиль, заодно и плитку забрал "по дороге"...
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68
eutace 2 часа назад
армяне небось. Машин для престижа напокупали, а на дорожную технику уже не осталось.
PS. у нас все дороги ремонтируют армяне
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22
Колька eutace 22 минуты назад
Киев?
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