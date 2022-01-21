Когда батя попросил довезти плитки и ему всё равно, что у тебя «Мерседес Майбах»

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Что делать если не хватило несколько квадратных метров тротуарной плитки? Ну в самом деле, не нанимать же "ГАЗельку"!
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Авторский пост
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