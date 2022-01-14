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Редкий УАЗ двумя рулями: зачем СССР производил такую модификацию?

Редкий УАЗ двумя рулями: зачем СССР производил такую модификацию? (5 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 08:41
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   военная техника   два руля   уаз   уаз 469   
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Это уникальный отечественный автомобиль с двумя рулями. Давайте разберёмся, для чего вообще был нужен такой необычный автомобиль?

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Метки: авто   автомир   автомобили   военная техника   два руля   уаз   уаз 469   
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4  комментария
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Денис Час назад
Правильный ответ, чтобы при оккупации Англии водитель пересел правее и не привлекал ненужное внимание чопорных англичан.
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32
nikad Полчаса назад
Этот механизм крепился к решёткам радиатора
Второе рулевое кольцо
какой школьник писал?
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1k
no_fate 56 минут назад
Это экспортный вариант для стран, где жесткие законы о равноправии.
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