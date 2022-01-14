Редкий УАЗ двумя рулями: зачем СССР производил такую модификацию?

Это очень опасная работа, для которой необходимы соответствующие механизмы. Если посмотреть на внешнюю составляющую данной модификации уазика, то в глаза сразу же бросается дополнительная установка, которая крепится к передней части автомобиля. Это дорожный индукционный миноискатель.



Этот механизм крепился к решёткам радиатора и располагался на расстоянии 1-2 метров от основной части автомобиля. Передвигался миноискатель с помощью пары колёс. Такая конструкция была необходима для того, чтобы водитель, обнаружив мину, мог вовремя остановиться. Однако деятельность водителей-сапёров всё равно оставалась крайне небезопасной.



Второе рулевое кольцо было нужно как раз таки для управления индукционным миноискателем. Именно поэтому в салоне УАЗ-469 всегда находилось, как минимум, два человека: водитель и «штурман», отвечающий за миномётную установку, то есть сапёр.