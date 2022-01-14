Редкий УАЗ двумя рулями: зачем СССР производил такую модификацию?

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Это уникальный отечественный автомобиль с двумя рулями. Давайте разберёмся, для чего вообще был нужен такой необычный автомобиль?
В мире существует достаточно много необычных автомобилей. В настоящее время, в век современных технологий, этим никого не удивишь. Однако даже сейчас у многих вызывают удивление советские уазики, УАЗ-469, которые раньше выпускали не с одним рулём, а с двумя. Возникает резонный вопрос: для чего такие модификации были нужны?
Первая мысль, которая сразу же возникает в голове: второй руль необходим для учебной деятельности. Если что-то случится, инструктор вовремя направит автомобиль. Однако это ошибочное предположение. На самом деле, УАЗ-469 — это сапёрная машина, то есть её назначение — поиск мин.
Первая мысль, которая сразу же возникает в голове: второй руль необходим для учебной деятельности. Если что-то случится, инструктор вовремя направит автомобиль. Однако это ошибочное предположение. На самом деле, УАЗ-469 — это сапёрная машина, то есть её назначение — поиск мин.
Это очень опасная работа, для которой необходимы соответствующие механизмы. Если посмотреть на внешнюю составляющую данной модификации уазика, то в глаза сразу же бросается дополнительная установка, которая крепится к передней части автомобиля. Это дорожный индукционный миноискатель.
Этот механизм крепился к решёткам радиатора и располагался на расстоянии 1-2 метров от основной части автомобиля. Передвигался миноискатель с помощью пары колёс. Такая конструкция была необходима для того, чтобы водитель, обнаружив мину, мог вовремя остановиться. Однако деятельность водителей-сапёров всё равно оставалась крайне небезопасной.
Второе рулевое кольцо было нужно как раз таки для управления индукционным миноискателем. Именно поэтому в салоне УАЗ-469 всегда находилось, как минимум, два человека: водитель и «штурман», отвечающий за миномётную установку, то есть сапёр.
Этот механизм крепился к решёткам радиатора и располагался на расстоянии 1-2 метров от основной части автомобиля. Передвигался миноискатель с помощью пары колёс. Такая конструкция была необходима для того, чтобы водитель, обнаружив мину, мог вовремя остановиться. Однако деятельность водителей-сапёров всё равно оставалась крайне небезопасной.
Второе рулевое кольцо было нужно как раз таки для управления индукционным миноискателем. Именно поэтому в салоне УАЗ-469 всегда находилось, как минимум, два человека: водитель и «штурман», отвечающий за миномётную установку, то есть сапёр.
Второй водитель при помощи второго рулевого кольца мог относительно самостоятельно и независимо от основного движения осуществлять управление миноискателем, направляя его в ту или иную сторону. Помимо этого в кабине находились и вторые тормоза, которыми тоже мог воспользоваться второй водитель.
Разумеется, для Советского Союза такой транспорт был необходим исключительно в условиях военного времени. УАЗ-469 очень часто возглавляли транспортную колонну, сокращая тем самым для других машин риск подорваться на спрятанной мине.
Разумеется, для Советского Союза такой транспорт был необходим исключительно в условиях военного времени. УАЗ-469 очень часто возглавляли транспортную колонну, сокращая тем самым для других машин риск подорваться на спрятанной мине.
При обнаружении снаряда водитель-сапёр разъединял сцепление и нажимал на тормоз, дополнительные педали которого находились у него. Первый же водитель при этом включал задний ход и отъезжал на 30 метров назад. После этого происходила операция по обезвреживанию мины или её уничтожения. Так УАЗ-469 помогал «расчистить» путь.
В мирное время такие автомобили стали уже не нужны. В 90-е годы, однако, модификация советского уазика снова стала использоваться, но уже далеко не в военных целях. Жители сельской местности устанавливали на место индукционного миномёта плуг и эксплуатировали машину на территории своих полей и огородов.
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Второе рулевое кольцо
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