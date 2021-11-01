Terex MX 8x8 — тягач для перевозки межконтинентальной баллистической ракеты из США

Приоритетный вариант базирования этих ракет предусматривал их размещение на мобильных грунтовых пусковых установках. Такая установка, разработанная Boeing Aerospace, представляла собой раму с подъёмным ракетным контейнером и выносными опорами. Интересно, что такая конструкция подразумевала использование сразу двух тягачей – спереди и сзади.



Постройкой самих тягачей занималась компания Terex Devision – к тому времени уже признанный авторитет в производстве карьерных самосвалов и спецтехники. Взяв за основу узлы и агрегаты седельного тягача-углевоза Terex 33-11C, компания в 1979 году выпустила первый тягач. 4-осное шасси имело привод исключительно на третью ось, а в качестве двигателя был использован дизель Detroit Diesel 16V-92TA с отдачей в 1000 л.с.