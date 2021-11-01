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Terex MX 8x8 — тягач для перевозки межконтинентальной баллистической ракеты из США

Terex MX 8x8 — тягач для перевозки межконтинентальной баллистической ракеты из США (6 фото)

Автор:
01 ноября 2021 10:31
Сообщество : Автомир
Метки: Terex   Terex MX   авто   автомир   автомобили   военная техника   
354
6
Феномен “холодной войны” в какой-то момент времени актуализировал необходимость в ускоренном темпе налаживать выпуск ядерно-ракетного вооружения. Производство ракетных комплексов предполагало и создание специальной тяжелой техники, которая могла бы обеспечить мобильность в перемещении и развертывании.
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Метки: Terex   Terex MX   авто   автомир   автомобили   военная техника   
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