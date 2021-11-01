Terex MX 8x8 — тягач для перевозки межконтинентальной баллистической ракеты из США

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Феномен “холодной войны” в какой-то момент времени актуализировал необходимость в ускоренном темпе налаживать выпуск ядерно-ракетного вооружения. Производство ракетных комплексов предполагало и создание специальной тяжелой техники, которая могла бы обеспечить мобильность в перемещении и развертывании.
Для многих уже не секрет, что в СССР с этой задачей прекрасно справлялся Минский завод колёсных тягачей, порождая на свет невиданную доселе технику – вспомнить хотя бы исполинских габаритов МАЗ-7904, ставший в конечном счёте никому не нужной грудой железа.
Но мало кто знает, что ещё в начале 70-х годов прошлого столетия, перед американскими конструкторами была поставлена задача в кротчайшие сроки разработать специальное колёсное шасси под перспективную твёрдотопливную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Речь шла о новой ракете MX, спроектированной компанией Martin Marietta.
Примечательно, что запуск этой ракеты должен был осуществляться методом, так называемого, миномётного старта, когда ракета вылетает из контейнера под воздействием давления, который вырабатывает пороховой аккумулятор.
Примечательно, что запуск этой ракеты должен был осуществляться методом, так называемого, миномётного старта, когда ракета вылетает из контейнера под воздействием давления, который вырабатывает пороховой аккумулятор.
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Приоритетный вариант базирования этих ракет предусматривал их размещение на мобильных грунтовых пусковых установках. Такая установка, разработанная Boeing Aerospace, представляла собой раму с подъёмным ракетным контейнером и выносными опорами. Интересно, что такая конструкция подразумевала использование сразу двух тягачей – спереди и сзади.
Постройкой самих тягачей занималась компания Terex Devision – к тому времени уже признанный авторитет в производстве карьерных самосвалов и спецтехники. Взяв за основу узлы и агрегаты седельного тягача-углевоза Terex 33-11C, компания в 1979 году выпустила первый тягач. 4-осное шасси имело привод исключительно на третью ось, а в качестве двигателя был использован дизель Detroit Diesel 16V-92TA с отдачей в 1000 л.с.
Постройкой самих тягачей занималась компания Terex Devision – к тому времени уже признанный авторитет в производстве карьерных самосвалов и спецтехники. Взяв за основу узлы и агрегаты седельного тягача-углевоза Terex 33-11C, компания в 1979 году выпустила первый тягач. 4-осное шасси имело привод исключительно на третью ось, а в качестве двигателя был использован дизель Detroit Diesel 16V-92TA с отдачей в 1000 л.с.
Сказать, что с таким тягачом пусковая установка выглядела большой – это ничего не сказать. Общая длина установки составляла чуть более 50 м, ширина – 6,6 м, высота – 9 м, а вес – 658 т. Испытания этого комплекса, именуемого как Transporter Emplacer, были начаты в 1980 году. В процессе эксплуатации выяснилось, что задний тягач без труда мог следовать по колее, оставленной первым.
К 1981 году все программы по разработке МБР были приостановлены – президент Рейган отдал предпочтение способу базирования ракет MX в шахтах. А что до двух построенных исполинов Terex, то их пустили с аукциона, а к середине 90-х годов они были проданы на металлолом.
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