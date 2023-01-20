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В Чебоксарах водитель Audi сбил ребёнка на пешеходном переходе и не стал вызывать ГИБДД

В Чебоксарах водитель Audi сбил ребёнка на пешеходном переходе и не стал вызывать ГИБДД

Автор:
20 января 2023 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   скрылся с места дтп   
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На улице Хузангая 23-летний водитель Audi А4 сбил 9-летнюю девочку. Испуганный ребёнок убежал с места ДТП, водитель не стал вызывать ГИБДД и уехал, но вскоре его разыскали.

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Метки: аварии   авто   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   скрылся с места дтп   
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9  комментариев
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668
Константин 2 часа назад
Все там хороши. Ребенок по сторонам не смотрела. Гонщик пер до последнего, хотя видел, что с другой сторон пешеход начал переходить дорогу и рапид стоит с нарушением ПДД, т.е. ближе чем пять метров к пешеходному переходу
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
а вот девочке бы научится своей башкой крутить на переходе!!!!!!
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197
Человек Наблюдающий 48 минут назад
Ничего слава богу не случилось. Я бы тоже уехал. Водила все сделал красиво, значит не в телефоне сидел. Баба на другой стороне могла бы дать сигнал девочке или машине, а она бы еще попкорн достала. Никого не осуждаю, а радуюсь что все обошлось так. Берегите себя.
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9k
Бритва Час назад
какое-то время назад на подобный эпизод никто бы и не обратил внимание.
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Konstantin 2 часа назад
Девочка в рубашке родилась.
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