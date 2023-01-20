В Чебоксарах водитель Audi сбил ребёнка на пешеходном переходе и не стал вызывать ГИБДД

"За прошлый год молодого человека 5 раз привлекали к административной ответственности, в основном за превышение установленной скорости движения. В отношении водителя был материал по ст. 12.18 КоАП РФ – непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. Решается вопрос о привлечении его к ответственности за оставление места ДТП", - сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

2023-01-20T12:55:20+03:00