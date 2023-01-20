В Чебоксарах водитель Audi сбил ребёнка на пешеходном переходе и не стал вызывать ГИБДД

1159
1
1
На улице Хузангая 23-летний водитель Audi А4 сбил 9-летнюю девочку. Испуганный ребёнок убежал с места ДТП, водитель не стал вызывать ГИБДД и уехал, но вскоре его разыскали.
К врачу школьницу отвели родители. Девочку осмотрели, ушибов у неё не обнаружили.
Инспекторы ДПС оперативно установили личность виновника.
Инспекторы ДПС оперативно установили личность виновника.
Водитель «Ауди» поздно заметил ребенка из-за припаркованной легковушки
Источник:
"За прошлый год молодого человека 5 раз привлекали к административной ответственности, в основном за превышение установленной скорости движения. В отношении водителя был материал по ст. 12.18 КоАП РФ – непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. Решается вопрос о привлечении его к ответственности за оставление места ДТП", - сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.
Источник:
Ссылки по теме:
- Скорость небольшая, но без травм не обошлось: наезд на мальчика в Екатеринбурге
- ДТП на глазах у росгвардейцев: во Владимирской области сбили мальчика
- Мальчик на детском электромобиле сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП
- Выбежавшего на дорогу маленького мальчика сбил автомобиль в Ижевске
- В Екатеринбурге водитель «Калины» сбил перебегавшую дорогу девочку
Новости партнёров