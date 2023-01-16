Повезло, что в зимней одежде: наезд на ребёнка в Якутске

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На регулируемом пешеходном переходе в Якутске водитель сбил ребёнка, который перебегал дорогу на зеленый свет.
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