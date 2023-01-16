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Повезло, что в зимней одежде: наезд на ребёнка в Якутске

Повезло, что в зимней одежде: наезд на ребёнка в Якутске

Автор:
16 января 2023 14:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дети   дтп   на красный   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На регулируемом пешеходном переходе в Якутске водитель сбил ребёнка, который перебегал дорогу на зеленый свет.

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Метки: аварии   авто   видео   дети   дтп   на красный   пешехода сбили   пешеходный переход   
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6  комментариев
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1k
Angelpro 2 часа назад
У них там своя атмосфера? Все на красный прут ездюки.
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serjik1975 20 минут назад
Вы что, не видите что все автомобили поворачивают? Соответственно они едут на свой зелёный. Эксперты тут собрались…
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665
Kra 37 минут назад
Раньше едущих на красный называли "джигитами", а в Якутске они кто?
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2k
Froll 59 минут назад
У них правила отличаются?Всё наоборот?Как они так на красный едут толпой?
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24k
Serg2001 2 часа назад
Походу Якутск по суровости явно опережает Челябинск. Якутская рулетка. Умудриться перейти дорогу по зеленому и не попасть под колеса.
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