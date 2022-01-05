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Русскую женщину даже автобус не остановит!

Русскую женщину даже автобус не остановит! (4 фото + 1 видео)

Автор:
05 января 2022 12:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   автобус   дтп   занос   происшествия   русские женщины   удивительные люди   ярославль   
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На одной из остановок Ярославля чуть было не случилась трагедия: водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил стоявшую на остановке женщину. К счастью, все закончилось сравнительно благополучно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Россия   автобус   дтп   занос   происшествия   русские женщины   удивительные люди   ярославль   
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2  комментария
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1k
Али 22 минуты назад
Не исключено, что находилась в шоковом состоянии и последствия ДТП в скором времени всплывут. Нельзя было отпускать. Сразу скорую вызывать, чтобы медработники оценили состояние.
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12k
Александр Полчаса назад
Автобус на скаку остановила
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