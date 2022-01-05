Русскую женщину даже автобус не остановит!

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На одной из остановок Ярославля чуть было не случилась трагедия: водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил стоявшую на остановке женщину. К счастью, все закончилось сравнительно благополучно.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на одной из остановок общественного транспорта в Ярославле. Маршрутный автобус ПАЗ, подъезжавший к остановке, не смог затормозить на скользкой дороге. Его вынесло на тротуар, где он сбил стоявшую на остановке девушку.
На видеозаписи видно, что в момент наезда автобуса девушка занята мобильным телефоном, и, вероятно, поэтому не успевает заметить опасность. Другой человек, стоящий возле автобусной остановки, успевает отскочить от внезапно свернувшего автобуса, а девушка оказывается прямо у него на пути. Автобус сбивает ее с ног, и она падает в сугроб.
Водитель транспортного средства подходит к девушке, судя по всему, интересуясь ее состоянием. Также помочь ей подходят другие пассажиры. Она поднимается на ноги, так и не отпустив телефон, и минуту спустя уже направляется в сторону подходящего следующим троллейбуса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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