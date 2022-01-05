Русскую женщину даже автобус не остановит!

На видеозаписи видно, что в момент наезда автобуса девушка занята мобильным телефоном, и, вероятно, поэтому не успевает заметить опасность. Другой человек, стоящий возле автобусной остановки, успевает отскочить от внезапно свернувшего автобуса, а девушка оказывается прямо у него на пути. Автобус сбивает ее с ног, и она падает в сугроб.