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Пьяный водитель похвалил гаишников за его успешное задержание

Пьяный водитель похвалил гаишников за его успешное задержание (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 18:19
Сообщество : Автомир
Метки: Алкогольное опьянение   ДПС   видео   задержание   иркутская область   курьёз   
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Душевный попался нарушитель.

Инспекторам ДПС попался самый добродушный и "находчивый" нарушитель. Сначала изрядно выпивший в честь Дня Конституции житель села Верхний Булай придумал рассказал гениальную историю о том, что уходить от преследования его заставил страх перед проблесковыми маячками служебного автомобиля. А затем рассмешил полицейских признанием, что его задержание прошло успешно.


"Гражданины инспекторы, я испугался - увидел проблесковые маячки. Я испугался, что у меня прав нету. Документы есть на машину, прав нету. Я маленько выпивший. Меня задержали, гонялись за мной с деревни Булая до Бельского тракта... Это мой косяк", - рассказал задержанный.

Видео с довольным собственным задержанием сибиряком ДПС опубликовала только сегодня, хотя задержали нарушителя ещё 12 декабря. На 33-летнего мужчину, который никогда не имел прав на управление транспортным средством, завели целый ворох административных протоколов: ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.25 КоАП, ч. 2 ст. 12.37 КоАП. А за вождение в состоянии алкогольного опьянения суд отправил нарушителя на 10 суток в изолятор.

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Метки: Алкогольное опьянение   ДПС   видео   задержание   иркутская область   курьёз   
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americos 52 минуты назад
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1k
Сергей Ковалев 20 минут назад
"Останавливает ГАИ машину,за рулем дама выпившая
-Ваши права?
-Нет у меня прав и машина угнаная,и в багажнике труп лежит.
Менты оружие на взвод,по рации вызывают подмогу.
Приезжает еще пару машин,выходи подполковник и к даме
-Ваши права?!
Она достает права
-А где документы на машину
-Вот
Открывают багажник-пустой.
А дамочка
-Вы их больше слушайте,щас скажут,что я еще пьяная за рулем .
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714
TugoUH 21 минуту назад
Синий за рулем = убийца, маньяк, извращенец, больной на голову никчемный член общества. Когда такое утвердится в каждой голове. Синих не будет, или будет минимальное количество, равное количеству действительно больных людей. А пока: "да лан, он выпил немного", "Да он тут по двору, за пивасом", "Да лан, ща сунем маленько, менты до дома проводят" и т.д. ПЫ СЫ НИКОГО НЕ УЗНАЕТЕ?
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1k
Довер Иванович Полчаса назад
Смешной, но не смешно. Выпил не садись за руль, нет прав не садись за руль, не можешь водить не садись за руль и т д.
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5k
Tim_G Час назад
Извините, был напуган

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