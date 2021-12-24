Пьяный водитель похвалил гаишников за его успешное задержание

Душевный попался нарушитель.
Инспекторам ДПС попался самый добродушный и "находчивый" нарушитель. Сначала изрядно выпивший
в честь Дня Конституции житель села Верхний Булай придумал рассказал гениальную историю о том, что уходить от преследования его заставил страх перед проблесковыми маячками служебного автомобиля. А затем рассмешил полицейских признанием, что его задержание прошло успешно.
"Гражданины инспекторы, я испугался - увидел проблесковые маячки. Я испугался, что у меня прав нету. Документы есть на машину, прав нету. Я маленько выпивший. Меня задержали, гонялись за мной с деревни Булая до Бельского тракта... Это мой косяк", - рассказал задержанный.
И пожелал правоохранителям продолжать "вот так вот блюдить"
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Видео с довольным собственным задержанием сибиряком ДПС опубликовала только сегодня, хотя задержали нарушителя ещё 12 декабря. На 33-летнего мужчину, который никогда не имел прав на управление транспортным средством, завели целый ворох административных протоколов: ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.25 КоАП, ч. 2 ст. 12.37 КоАП. А за вождение в состоянии алкогольного опьянения суд отправил нарушителя на 10 суток в изолятор.
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-Ваши права?
-Нет у меня прав и машина угнаная,и в багажнике труп лежит.
Менты оружие на взвод,по рации вызывают подмогу.
Приезжает еще пару машин,выходи подполковник и к даме
-Ваши права?!
Она достает права
-А где документы на машину
-Вот
Открывают багажник-пустой.
А дамочка
-Вы их больше слушайте,щас скажут,что я еще пьяная за рулем .