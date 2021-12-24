Пьяный водитель похвалил гаишников за его успешное задержание

Инспекторам ДПС попался самый добродушный и "находчивый" нарушитель. Сначала изрядно выпивший в честь Дня Конституции житель села Верхний Булай придумал рассказал гениальную историю о том, что уходить от преследования его заставил страх перед проблесковыми маячками служебного автомобиля. А затем рассмешил полицейских признанием, что его задержание прошло успешно.

"Гражданины инспекторы, я испугался - увидел проблесковые маячки. Я испугался, что у меня прав нету. Документы есть на машину, прав нету. Я маленько выпивший. Меня задержали, гонялись за мной с деревни Булая до Бельского тракта... Это мой косяк", - рассказал задержанный.