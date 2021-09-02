Трезвый водитель: в Иркутской области 13-летний ребенок вез в машине пьяного отца

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В остановленной для проверки документов иномарке инспекторы ДПС обнаружили нетрезвого мужчину и его сына. Последний сидел на водительском месте. Вот что значит вовремя научить ребенка обращаться с авто!
27 августа сотрудники ДПС наблюдали интересную картину: иномарку вел несовершеннолетний ребенок, а его пьяный батя сидел рядом на пассажирском сидении. После того, как "Тойота" остановилась по требованию стражей порядка, выяснилось, что по поручению отца сын съездил в магазин, поскольку сам родитель был изрядно нетрезв и не захотел в таком состоянии садиться за руль.
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Этот пассаж позволит мужчине избежать потери водительских прав, но штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством ему все-таки придется заплатить. Кроме того, после составления протокола инспекторы ДПС направили в комиссию по делам несовершеннолетних материалы по факту ненадлежащего исполнения отцом обязанностей по воспитанию мальчика. Но в соцсетях говорят, что оно того стоило. А вы как считаете, уважаемые фишкяне?
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Батя идиот.
Да просто пьяный батя - добрый батя.
Дал порулить))
Хотя надо признать случай нетривиальный)