FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3170 постов • 1079 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Треники&Вареники 
Трезвый водитель: в Иркутской области 13-летний ребенок вез в машине пьяного отца

Трезвый водитель: в Иркутской области 13-летний ребенок вез в машине пьяного отца (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2021 12:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тулун   авто   видео   дпс   машина   пьяный   трезвый водитель   
700
2
1
В остановленной для проверки документов иномарке инспекторы ДПС обнаружили нетрезвого мужчину и его сына. Последний сидел на водительском месте. Вот что значит вовремя научить ребенка обращаться с авто!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Тулун   авто   видео   дпс   машина   пьяный   трезвый водитель   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Hans 58 минут назад
Нет, оно того не стоило т.к. поездка на такси обошлась бы дешевле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия 21 минуту назад
У меня знакомый собаку научил водить и когда он где-то на гулянке нажирался-она его домой отвозила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
albedo Полчаса назад
Сын молодец.
Батя идиот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Клёст Полчаса назад
Ага. За руль не захотел садиться.
Да просто пьяный батя - добрый батя.
Дал порулить))
Хотя надо признать случай нетривиальный)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Kons 38 минут назад
Отцовское воспитание
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
887
Электрик 47 минут назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Трудности это наши возможности, вот вам наглядный пример Трудности это наши возможности, вот вам наглядный пример Ворота, знак, две машины: автоледи из Тулы попыталась припарковаться - и неудачно Ворота, знак, две машины: автоледи из Тулы попыталась припарковаться - и неудачно Машина, которую любят: как выглядит легендарная "шестерка" 1985 года Машина, которую любят: как выглядит легендарная "шестерка" 1985 года Глыба льда рухнула на машину с людьми Глыба льда рухнула на машину с людьми В Москве пьяный водитель с балалайкой пел сотрудникам ДПС частушки, пока те его оформляли В Москве пьяный водитель с балалайкой пел сотрудникам ДПС частушки, пока те его оформляли В Ульяновске во время погони машина ДПС попала в аварию В Ульяновске во время погони машина ДПС попала в аварию
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

765868



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пошутившего про русских комика Идрака Мирзализаде депортируют из России
3
530
Пошутившего про русских комика Идрака Мирзализаде депортируют из России
Секрет, благодаря которому в советских мультиках герои были такие реалистичные
6
135
Секрет, благодаря которому в советских мультиках герои были такие реалистичные
Набирающие популярность в сообществах
В сеть просочились кадры крутого файтинга приезжих на территории столичного хостела
0
21
В сеть просочились кадры крутого файтинга приезжих на территории столичного хостела
Судьба владельца отсеченного уха
0
2
Судьба владельца отсеченного уха
Трудности это наши возможности, вот вам наглядный пример
Трудности это наши возможности, вот вам наглядный пример
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#Россия#кино#1 сентября#актеры#приколы#страна#путин
#Юмор#люди#подборка#фотографии#интересное#забавно#школа#сша#девушки#сатира
#интересно#история#животные#прикол#Разное#ynews#картинки#прикольные#новости#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться