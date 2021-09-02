Трезвый водитель: в Иркутской области 13-летний ребенок вез в машине пьяного отца

Этот пассаж позволит мужчине избежать потери водительских прав, но штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством ему все-таки придется заплатить. Кроме того, после составления протокола инспекторы ДПС направили в комиссию по делам несовершеннолетних материалы по факту ненадлежащего исполнения отцом обязанностей по воспитанию мальчика. Но в соцсетях говорят, что оно того стоило. А вы как считаете, уважаемые фишкяне?