«Магнит» притягивает: столкновение с фурой в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое фургон УАЗ столкнулся с грузовым автомобилем, который поворачивал налево на перекрестке.
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