«Магнит» притягивает: столкновение с фурой в Новом Уренгое

Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге

Авария дня. «Сочное» массовое ДТП в Марий Эл

Авария дня. Упавшее с лесовоза бревно спровоцировало ДТП

Мотопутешественник улетел в кювет на трассе в Самарской области

Водитель тягача не заметил, что зацепил «Теслу» и протащил её около километра по шоссе

Авария дня. Серьезное ДТП парализовало движение в сторону Петербурга