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«Магнит» притягивает: столкновение с фурой в Новом Уренгое

«Магнит» притягивает: столкновение с фурой в Новом Уренгое (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   уаз   фура   
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В Новом Уренгое фургон УАЗ столкнулся с грузовым автомобилем, который поворачивал налево на перекрестке.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   уаз   фура   
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2  комментария
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Leonid 56 минут назад
В газели:
- Вот баран, не уступил.
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ChanKo 45 минут назад
Х"й ты у меня проскочишь, подумал газелист
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Johnny

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