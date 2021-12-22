Хотел проскочить, но не удалось: ДТП из Тюмени

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На перекрёстке в Тюмени водитель КамАЗа поспешил начать манёвр поворота, не убедившись в безопасности. В этот момент водитель "Ягуара" пытался проскочить на жёлтый сигнал светофора и столкнулся с поворачивающим грузовиком.
Присутствует ненормативная лексика!
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Так было, так есть и так будет, пока вот такие водятлы не запомнят, что на жёлтый сигнал светофора движение запрещено.
если только бмвшник не "договорится" с гибдд на месте