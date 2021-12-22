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Хотел проскочить, но не удалось: ДТП из Тюмени

Хотел проскочить, но не удалось: ДТП из Тюмени (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 13:20
Сообщество : Аварии
Метки: Jaguar   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   камаз   проскакун   
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На перекрёстке в Тюмени водитель КамАЗа поспешил начать манёвр поворота, не убедившись в безопасности. В этот момент водитель "Ягуара" пытался проскочить на жёлтый сигнал светофора и столкнулся с поворачивающим грузовиком.

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Метки: Jaguar   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   камаз   проскакун   
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17  комментариев
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12k
RhinoFC 2 часа назад
Водитель грузовика будет виноват.
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Леший 14 минут назад
камаз не дал завершить манёвр
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6k
Bartello Час назад
Рикошет.
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9k
Домашние хитрости Час назад
Рег записал закономерную обоюдочку (оба на жёлтый поехали).
Так было, так есть и так будет, пока вот такие водятлы не запомнят, что на жёлтый сигнал светофора движение запрещено.
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413
Киса Кацман Домашние хитрости 44 минуты назад
Грузовик ехал ещё под зелёный мигающий
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13k
Вася 2 часа назад
получается оба хотели проскочить. ну почему не сделать как в других странах, желтый, две секунды красный для всех, зелёный !!!
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37
sergizs Вася Полчаса назад
Грузовик заканчивал поворот налево , Автобус направо пропустив идущий транспорт . Смотрите внимательно видео .
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2k
boom 2 часа назад
желтый сигнал - запрещающий! поэтому ни о каком завершении маневра здесь речи быть не может.
если только бмвшник не "договорится" с гибдд на месте
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dima423 2 часа назад
ну кто виноват...очевидно же что ягуар)
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