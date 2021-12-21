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Сотрудник ДПС спародировал попа и прочитал нарушительнице «проповедь» о штрафах

Сотрудник ДПС спародировал попа и прочитал нарушительнице «проповедь» о штрафах (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 13:57
Сообщество : Автомир
Метки: видео   инспектор дпс   проповедь   республика коми   стёб   
1086
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Сбылась мечта многих автолюбителей - появился автоинспектор, который отпускает грехи на дороге. Причем без платы за индульгенцию.

В Республике Коми появился "автоинспектор-батюшка", который пародируя церковный распев, прощает грешникам на колёсах их "окаянные штрафы". Шутника зовут Вадим Ветошкин, он лейтенант полиции, что не мешает ему время от времени развлекать автолюбителей.


Вчера на трассе "Вятка" инспектор остановил женщину-водителя за непристёгнутый ремень. Но штрафовать не стал, а вместо этого решил развеселить расстроенную женщину и прочитал ей "проповедь" из КоАП, объяснив, какое наказание её ожидает за повторный грех на дороге.

После того, как видео с Ветошкиным завирусилось в Сети, полиция Коми начала проверку. Но позднее стало известно, что наказывать лейтенанта передумали. За него заступились коллеги, назвав хорошим мужиком, который любит пошутить.


Что касается РПЦ, то там тоже не стали раздувать из мухи слона (хотя могли). Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал действия Ветошкина неудачной шуткой.

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Метки: видео   инспектор дпс   проповедь   республика коми   стёб   
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1k
Лёха Час назад
А в чём проблема? ГИБДД функциональность заключается в проведение ряда мероприятий, в том числе и организационного типа, ориентированных на обеспечение безопасности дорожного движения. Конкретно этот инспектор мероприятия по обеспечению проводит? Проводит. А в какой форме...
Когда налоговая начала комиксы печатать это кого-то покоробило?
Чё за двойные стандарты,ёшкин-матрёшкин?
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287
Сигизмунд Лазаревич 5 минут назад
уволить этого комика к чёртовой матери
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1k
Walther 6 минут назад
Попы (прости Господи) за денежку немалую машины освящают, странно, что им при таких раскладах до сих пор от Росгосстраха не прилетело...
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574
Максим Максимов 36 минут назад
Вот отцу гундяю то икалось...
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6k
Андрей Крылов 44 минуты назад
Не знаю как у кого, а у меня ролик, после неудачно запущенной рекламы, просто виснет. Причём как в гуглохроме, так и в фаерфоксе.. ЧТо где не так?
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1k
Fireman 53 минуты назад
2 входа в Рай этому господину
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6k
Bartello Час назад
Кстати для большинства мажориков, для которых 5 тысяч - не деньги, получасовая лекция о пользе соблюдения ПДД будет гораздо более полезна в плане воздействия чем выписывание протокола. Можно даже предложить менять 500 рублей штрафа на пол часа лекции.
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22k
Inter Час назад
посмеялся..
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5k
Максим Час назад
А что именно неудачного? Или теперь юмор тоже оценивается с позиции церкви?
В странное время живем, люди с одним мировоззрением навязывают его другим, при том в светском государстве.
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18k
Serg2001 Час назад
А, по-моему, удачно пошутил... )
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488
SHAGREEN Час назад
У бабы при этом голова крутилась как в экзорцисте.
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