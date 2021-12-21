Сотрудник ДПС спародировал попа и прочитал нарушительнице «проповедь» о штрафах

Сбылась мечта многих автолюбителей - появился автоинспектор, который отпускает грехи на дороге. Причем без платы за индульгенцию.
В Республике Коми появился "автоинспектор-батюшка", который пародируя церковный распев, прощает грешникам на колёсах их "окаянные штрафы". Шутника зовут Вадим Ветошкин, он лейтенант полиции, что не мешает ему время от времени развлекать автолюбителей.
Вчера на трассе "Вятка" инспектор остановил женщину-водителя за непристёгнутый ремень. Но штрафовать не стал, а вместо этого решил развеселить расстроенную женщину и прочитал ей "проповедь" из КоАП, объяснив, какое наказание её ожидает за повторный грех на дороге.
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После того, как видео с Ветошкиным завирусилось в Сети, полиция Коми начала проверку. Но позднее стало известно, что наказывать лейтенанта передумали. За него заступились коллеги, назвав хорошим мужиком, который любит пошутить.
Что касается РПЦ, то там тоже не стали раздувать из мухи слона (хотя могли). Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал действия Ветошкина неудачной шуткой.
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