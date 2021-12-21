Сотрудник ДПС спародировал попа и прочитал нарушительнице «проповедь» о штрафах

В Республике Коми появился "автоинспектор-батюшка", который пародируя церковный распев, прощает грешникам на колёсах их "окаянные штрафы". Шутника зовут Вадим Ветошкин, он лейтенант полиции, что не мешает ему время от времени развлекать автолюбителей.





Вчера на трассе "Вятка" инспектор остановил женщину-водителя за непристёгнутый ремень. Но штрафовать не стал, а вместо этого решил развеселить расстроенную женщину и прочитал ей "проповедь" из КоАП, объяснив, какое наказание её ожидает за повторный грех на дороге.