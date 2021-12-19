15 бутылок водки и первый танец под песню Гурбангулы: в Туркменистане разъяснили, как правильно провести свадьбу

Коронавирус коронавирусом, а свадьбы в Туркменистане все равно празднуются, пусть и с меньшим размахом. А раз так - все должно быть по правилам: музыка -
народная Гурбангулы, слова - Бердымухамедова. И никаких там Моргенштернов!
Гурбангулы Бердымухамедов, как мы помним, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Пословицы сочиняет, песни пишет, сам их исполняет. Чтобы туркменский народ не расслаблялся и не забывал, кому обязан счастьем, первый танец молодожены теперь тоже будут исполнять не под абы что, а в рамках национальной идеи.
Свадьба – это большое событие не только для семей жениха и невесты, но и для всего села. Старейшины района принимают самое живейшее участие в организации торжества. Сами они, конечно, уже слишком почтенного возраста, чтобы заниматься реальными делами, зато давать советы и наблюдать, чтобы все было сделано правильно - это старики умеют и любят.
Старейшины Лебапского велаята приходят в семьи, где грядет счастливое торжество и рассказывают, как сделать так, чтобы свадьба была счастливой и не слишком затраной. Записываем - может пригодиться.
- Музыкальное сопровождение должно быть правильным. Лучше всего на свадьбе слушать народные мелодии, а танцевать под хорошие произведения. К примеру, написанные Гурбангулы Бердымухамедовым. Иностранные песни (раз уж без них совсем не обойтись) переводить на туркменский.
- Ограничить расходы на свадьбу и предшествующие им девичники и сватовство. "Для гостей на девичнике достаточно 10-15 бутылок водки, 5-10 бутылок коньяка или виски, 4-5 блоков безалкогольных напитков, а для свадьбы хватит три казана еды", - сообщают аксакалы.
Местные жители ропщут. Старейшин они, конечно, уважают, но 15 бутылок водки считают слишком малым количеством для масштабного девичника. А три казана еды и вовсе - курам на смех." Как потом людям в глаза глядеть?" - сокрушаются туркмены. Люди и так стараются снизить расходы, покупая спирное на винзаводах, а хлеб - прямо в пекарнях, а не в магазинах. Но подсчитывать еще и количество казанов еды - это уже чересчур.
Между тем, посокрушаются, но исполнять придется. Взять хотя бы ту же музыку. Казалось бы, какое дело, что за композиции крутят на свадьбах - ан нет! В Туркмении все должно быть правильным. А раз так, то музыка, под которую танцуют гости на торжествах, тоже будет контролироваться. Постановление о государственном регулировании оказания культурных услуг на свадьбах и других мероприятиях было подписано еще в августе 2021 года.
Вот она, правильная музыка!
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А вообще, Бердымухамедов очень радеет за культуру. В феврале нынешнего года он даже устроил разнос местному министру, который допустил, что в стране мало спектаклей о счастье и почти вымерли настройщики фортепиано. Что уж говорить о свадьбах И их окультурят, улучшат и сделают образцово-показательными,
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Не хрен со своим уставом в чужой монастырь лезть!
Сегодня - Туркменистан.
Завтра - ...?
Тогда уже всё народное . Так же как и музыка...
на девичник)))
- Папа, мама, познакомтесь, это Витя.
- Виктор, а вы курите? Пьете?
- Нет!
- Ох, и тяжело Вам с Настенькой будет....
а разве правоверным мусульманам Аллах водку пить не запрещает? Или в кабак он проникнуть не может?