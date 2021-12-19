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15 бутылок водки и первый танец под песню Гурбангулы: в Туркменистане разъяснили, как правильно провести свадьбу

15 бутылок водки и первый танец под песню Гурбангулы: в Туркменистане разъяснили, как правильно провести свадьбу (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 декабря 2021 18:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Гурбангулы Бердымухамедов   Культура   видео   политика   правила   свадьба   туркменистан   
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Коронавирус коронавирусом, а свадьбы в Туркменистане все равно празднуются, пусть и с меньшим размахом. А раз так - все должно быть по правилам: музыка - народная Гурбангулы, слова - Бердымухамедова. И никаких там Моргенштернов!

Гурбангулы Бердымухамедов, как мы помним, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Пословицы сочиняет, песни пишет, сам их исполняет. Чтобы туркменский народ не расслаблялся и не забывал, кому обязан счастьем, первый танец молодожены теперь тоже будут исполнять не под абы что, а в рамках национальной идеи.


Свадьба – это большое событие не только для семей жениха и невесты, но и для всего села. Старейшины района принимают самое живейшее участие в организации торжества. Сами они, конечно, уже слишком почтенного возраста, чтобы заниматься реальными делами, зато давать советы и наблюдать, чтобы все было сделано правильно - это старики умеют и любят.


Старейшины Лебапского велаята приходят в семьи, где грядет счастливое торжество и рассказывают, как сделать так, чтобы свадьба была счастливой и не слишком затраной. Записываем - может пригодиться.

  1. Музыкальное сопровождение должно быть правильным. Лучше всего на свадьбе слушать народные мелодии, а танцевать под хорошие произведения. К примеру, написанные Гурбангулы Бердымухамедовым. Иностранные песни (раз уж без них совсем не обойтись) переводить на туркменский.
  2. Ограничить расходы на свадьбу и предшествующие им девичники и сватовство. "Для гостей на девичнике достаточно 10-15 бутылок водки, 5-10 бутылок коньяка или виски, 4-5 блоков безалкогольных напитков, а для свадьбы хватит три казана еды", - сообщают аксакалы.

Местные жители ропщут. Старейшин они, конечно, уважают, но 15 бутылок водки считают слишком малым количеством для масштабного девичника. А три казана еды и вовсе - курам на смех." Как потом людям в глаза глядеть?" - сокрушаются туркмены. Люди и так стараются снизить расходы, покупая спирное на винзаводах, а хлеб - прямо в пекарнях, а не в магазинах. Но подсчитывать еще и количество казанов еды - это уже чересчур.


Между тем, посокрушаются, но исполнять придется. Взять хотя бы ту же музыку. Казалось бы, какое дело, что за композиции крутят на свадьбах - ан нет! В Туркмении все должно быть правильным. А раз так, то музыка, под которую танцуют гости на торжествах, тоже будет контролироваться. Постановление о государственном регулировании оказания культурных услуг на свадьбах и других мероприятиях было подписано еще в августе 2021 года.


А вообще, Бердымухамедов очень радеет за культуру. В феврале нынешнего года он даже устроил разнос местному министру, который допустил, что в стране мало спектаклей о счастье и почти вымерли настройщики фортепиано. Что уж говорить о свадьбах И их окультурят, улучшат и сделают образцово-показательными,

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Метки: Гурбангулы Бердымухамедов   Культура   видео   политика   правила   свадьба   туркменистан   
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219
Kalina Sergey 2 часа назад
Надо было к гитаре хотя бы провод привязать))
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4k
mtonaka 5 минут назад
Ну чё, вот и днище!
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38k
Сергей 9 минут назад
Их страна , как хотят так и живут.
Не хрен со своим уставом в чужой монастырь лезть!
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15k
vikklu 23 минуты назад
Ёптыть, конкурент Ричи Блэкмору нарисовался.
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21k
Ватаку Накомоде 37 минут назад
О, опять новости про Гурбангулы Бредогенераторова))
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24
tele200 38 минут назад
Ударник за всех отработал на пятёрку! Остальное - ну... на любителя отца народа.
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2
F0rVVartZ 43 минуты назад
Вчера такое возможно было только в Северной Корее.
Сегодня - Туркменистан.
Завтра - ...?
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3k
Maikie 53 минуты назад
Чёт я не всё понял , музыка на свадьбе должна быть народной а виски и коньяк можно !?

Тогда уже всё народное . Так же как и музыка...
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120k
arek14 57 минут назад
Надеюсь, что туркмены как можно скорее освободится от этого маразма .

Ссылка youtu.be
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24k
Владимир 58 минут назад
Этот нездоровый ажиотаж очень похож на суету вокруг Северной Кореи если честно.
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86k
Дмитрий Час назад
Талибы бы пердымухамедова расстреляли - там музыку запретили.
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1k
Сергей Ковалев Час назад
"... Иностранные песни (раз уж без них совсем не обойтись) переводить на туркменский...." Представляю Sunny (Boney M.) на туркменском
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8k
Sapsan Час назад
Такое чувство что гитара учиться у Аркадага какие струны как должны настраиватся и звучит, какие аккорды надо строит правильно
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8k
Ntvl Час назад
гитарист от бога. я под столом!!!
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3
Евгений Час назад
Красиво жить не запретишь.
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10k
harlamov Час назад
Не, мы по хоккею больше.
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2k
Алекс 2 часа назад
10-15 бутылок водки, 5-10 бутылок коньяка или виски
на девичник)))
- Папа, мама, познакомтесь, это Витя.
- Виктор, а вы курите? Пьете?
- Нет!
- Ох, и тяжело Вам с Настенькой будет....
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617
Максим Максимов 2 часа назад
15 бутылок водки
а разве правоверным мусульманам Аллах водку пить не запрещает? Или в кабак он проникнуть не может?
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484
bobobo Максим Максимов 2 часа назад
Алкоголь - это не только харам, но и неплохой доход в казну.
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82
Трям 2 часа назад
Бузова в брюках )))
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953
Андрей 2 часа назад
"Джимми, пой! Держи гитару!" )))
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48k
noName 2 часа назад
"Вот она, правильная музыка!"-посмотрел клип иииии...удивлен!Музыка не "моя",но очень не плохо...
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