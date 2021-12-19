15 бутылок водки и первый танец под песню Гурбангулы: в Туркменистане разъяснили, как правильно провести свадьбу

Старейшины Лебапского велаята приходят в семьи, где грядет счастливое торжество и рассказывают, как сделать так, чтобы свадьба была счастливой и не слишком затраной. Записываем - может пригодиться.

Музыкальное сопровождение должно быть правильным. Лучше всего на свадьбе слушать народные мелодии, а танцевать под хорошие произведения. К примеру, написанные Гурбангулы Бердымухамедовым. Иностранные песни (раз уж без них совсем не обойтись) переводить на туркменский. Ограничить расходы на свадьбу и предшествующие им девичники и сватовство. "Для гостей на девичнике достаточно 10-15 бутылок водки, 5-10 бутылок коньяка или виски, 4-5 блоков безалкогольных напитков, а для свадьбы хватит три казана еды", - сообщают аксакалы.

Местные жители ропщут. Старейшин они, конечно, уважают, но 15 бутылок водки считают слишком малым количеством для масштабного девичника. А три казана еды и вовсе - курам на смех." Как потом людям в глаза глядеть?" - сокрушаются туркмены. Люди и так стараются снизить расходы, покупая спирное на винзаводах, а хлеб - прямо в пекарнях, а не в магазинах. Но подсчитывать еще и количество казанов еды - это уже чересчур.