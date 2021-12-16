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В Екатеринбурге водители и кондукторы двух автобусов устроили драку посреди дороги

В Екатеринбурге водители и кондукторы двух автобусов устроили драку посреди дороги (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 16:59
Сообщество : Автомир
Метки: видео   водители   драка   екатеринбург   кондукторы   мигранты   
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Причина потасовки пассажирам была непонятна, поскольку мужчины орали на иностранном языке. Французы, наверное.

Вчера днём жители Екатеринбурга стали свидетелями выяснения отношений между двумя конкурирующими дикими стаями извозчиков и их подручных. Два автобуса 5-го и 42-го маршрутов встали на остановке возле перекрёстка улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья, из них выбежали водители и кондукторы и с дикими воплями на непонятном диалекте принялись друг друга избивать.


По словам очевидцев, одному из участников драки ударили отвёрткой в плечо, а второго (это можно увидеть на записи) с остервенением били ногой по лицу, когда тот уже был на земле. К счастью, люди пассажиры не пострадали.

О причинах конфликта пока ничего неизвестно. Одни очевидцы предполагают, что извозчики не поделили клиентов, вторые говорят, что один водитель создал своему коллеге помеху на дороге.


«Возможно, кто-то кого-то подрезал, но я не обратил внимания. Они орали на иностранном языке, поэтому непонятно, что было предметом спора. Из окружающих были я и женщины, никто вмешиваться не стал, разумеется», - рассказал один из свидетелей.


Примечательно, что полиция только сейчас обратила внимание на этот инцидент с водителями джихадмобилей автобусов. В МВД пообещали разобраться в ситуации. Но очевидно, заявлений никто из участников драки не писал. Но по родине они явно соскучились.

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Метки: видео   водители   драка   екатеринбург   кондукторы   мигранты   
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124
<name> 45 минут назад
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633
Chaim Kushnir 13 минут назад
- алло, пожарная? Тут милиция и врачи дерутся. Вот не знаю даже, куда и звонить )
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10k
Star Link 13 минут назад
Я разобрал чистую русскую речь: Я твой мама ипаль.
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3k
Игорь 23 минуты назад
о !!это в [мат] постоянно
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475
SHAGREEN Полчаса назад
Я работал рядом с конечной маршрутки. Постоянное развлекалово. Крики, мордобой. Один раз до поножрвщины дошло между армянскими водилами.
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18k
sanchesS80 46 минут назад
Блин, иногда начинаешь задумываться над тем что идея американцев на счет резерваций для некоторых народов была не так и плоха.
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198
Шурман 55 минут назад
Горячие финские парни .
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125
zapisduny Час назад
Я так понял, что люди не пострадали?
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Никита Казанцев Час назад
Как ети южане утомили своей необузданностью нравов !
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3k
Иван Час назад
Поспорили кто больше Путина любит.
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