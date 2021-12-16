В Екатеринбурге водители и кондукторы двух автобусов устроили драку посреди дороги

Причина потасовки пассажирам была непонятна, поскольку мужчины орали на иностранном языке. Французы, наверное.
Вчера днём жители Екатеринбурга стали свидетелями выяснения отношений между двумя конкурирующими дикими стаями извозчиков и их подручных. Два автобуса 5-го и 42-го маршрутов встали на остановке возле перекрёстка улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья, из них выбежали водители и кондукторы и с дикими воплями на непонятном диалекте принялись друг друга избивать.
По словам очевидцев, одному из участников драки ударили отвёрткой в плечо, а второго (это можно увидеть на записи) с остервенением били ногой по лицу, когда тот уже был на земле. К счастью,
люди пассажиры не пострадали.
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О причинах конфликта пока ничего неизвестно. Одни очевидцы предполагают, что извозчики не поделили клиентов, вторые говорят, что один водитель создал своему коллеге помеху на дороге.
«Возможно, кто-то кого-то подрезал, но я не обратил внимания. Они орали на иностранном языке, поэтому непонятно, что было предметом спора. Из окружающих были я и женщины, никто вмешиваться не стал, разумеется», - рассказал один из свидетелей.
Примечательно, что полиция только сейчас обратила внимание на этот инцидент с водителями
джихадмобилей автобусов. В МВД пообещали разобраться в ситуации. Но очевидно, заявлений никто из участников драки не писал. Но по родине они явно соскучились.
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