В Екатеринбурге водители и кондукторы двух автобусов устроили драку посреди дороги

Вчера днём жители Екатеринбурга стали свидетелями выяснения отношений между двумя конкурирующими дикими стаями извозчиков и их подручных. Два автобуса 5-го и 42-го маршрутов встали на остановке возле перекрёстка улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья, из них выбежали водители и кондукторы и с дикими воплями на непонятном диалекте принялись друг друга избивать.



