Гонки на мотоколесницах - спорт для смелых духом

173
4
2
Гонки на мотоколесницах - один из самых редких, необычных и, пожалуй что, опасных видов спорта, практикуемых на автодромах. Его изобретением мы обязаны безбашенным австралийцам - любителям истории Древнего Рима.
Хотя изобретение гонок на мотоколесницах приписывали себе спортсмены из люди в Новой Зеландии, Европе и США, на самом деле их родоначальниками стала компания австралийских парней, которые мечтали подстроить под наше время древнеримские гонки на колесницах. Это было в эпоху после выхода культового фильма «Бен Гур», эпоху повальной популярности пеплумов, когда все были одержимы римской эпохой.
Вместо того, чтобы использовать лошадей, группа объединила колесницы с мотоциклами для увеличения мощности и скорости гонки. Однако они не хотели терять изящество древнеримского спорта, поэтому участники соревнований стали облачаться перед стартом в тоги и другие традиционные предметы римского гардероба. Для неподготовленных зрителей соревнования выглядели феерически!
Вначале экипаж мотоколесницы состоял из двух человек: один управлял единственным поначалу мотоциклом, в то время как второй - возничий - стоял в колеснице, особо ничего не делая и лишь стараясь держаться покрепче и откренивать свой экипаж. Но со временем конструкции колесниц усложнялись. Постепенно в них стали включать несколько мотоциклов, скрепленных сварными трубами, чтобы они не отклонялись друг от друга. Количество членов экипажа на борту уменьшилось с двух до одного: теперь возничий, находясь в колеснице, управлял мотоциклами, почти совсем как римлянин - конями. Как он это делал? Так же, как римские возницы управляли конями: с помощью веревки - точнее, трех веревок. Они были привязаны к рулю, дроссельной заслонке и сцеплению, что позволяло запускать мотоцикл, управлять им и тормозить с помощью рук. Трудно сказать, насколько эффективным был этот метод вождения, но он определенно сделал гонку непредсказуемой и захватывающей.
Подобно древнеримским гонкам на колесницах, соревнования проводились на овальных аренах. На огороженных трибунах собирались болельщики, жаждущие острых ощущений. Хотя, насколько известно, во время гонок никто не погиб и, как ни странно, не получил серьезных травм, можно с уверенностью сказать, что без ушибов и синяков не обходилась ни одна гонка.
Вскоре гонки мотоколесниц превратились в масштабные мероприятия с парадами и каскадерами на мотоциклах. Посетителям предлагались целые представления с клоунами, дрессированными собаками и другими участниками.
Вскоре гонки мотоколесниц превратились в масштабные мероприятия с парадами и каскадерами на мотоциклах. Посетителям предлагались целые представления с клоунами, дрессированными собаками и другими участниками.
Хотя гонки на мотоколесницах были популярны в 20-30-е годы, они так и не достигли массовой популярности. Причина этого неизвестна. Возможно, это был слишком опасный вид спорта для широкого распространения, а может быть, Великая депрессия и Вторая мировая война привели к тому, что всем стало не до мотоколесниц. Так или иначе, в послевоенное время он уже не воскрес. Правда, подобную попытку предприняла известная телепередача BBC Top Gear - но массового увлечения она не породила. Интересно, почему?
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Новый мотоцикл Yamaha оставался «запечатанным» в коробке 40 лет и теперь отправляется на аукцион
- Дороже многих «капсул времени»: древний ржавый «Харлей» продан за 45 тысяч долларов
- У мотоцикла отказали тормоза и пилоту пришлось спрыгнуть с него на скорости свыше 200 км/ч
- Шейх построил себе внедорожник-монстр
- Мотогонщик во время гонки дернул ручку тормоза соперника
10
Понравилось10
Новости партнёров