Гонки на мотоколесницах - спорт для смелых духом

Вначале экипаж мотоколесницы состоял из двух человек: один управлял единственным поначалу мотоциклом, в то время как второй - возничий - стоял в колеснице, особо ничего не делая и лишь стараясь держаться покрепче и откренивать свой экипаж. Но со временем конструкции колесниц усложнялись. Постепенно в них стали включать несколько мотоциклов, скрепленных сварными трубами, чтобы они не отклонялись друг от друга. Количество членов экипажа на борту уменьшилось с двух до одного: теперь возничий, находясь в колеснице, управлял мотоциклами, почти совсем как римлянин - конями. Как он это делал? Так же, как римские возницы управляли конями: с помощью веревки - точнее, трех веревок. Они были привязаны к рулю, дроссельной заслонке и сцеплению, что позволяло запускать мотоцикл, управлять им и тормозить с помощью рук. Трудно сказать, насколько эффективным был этот метод вождения, но он определенно сделал гонку непредсказуемой и захватывающей.

2021-12-15T18:23:59+03:00