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Гонки на мотоколесницах - спорт для смелых духом

Гонки на мотоколесницах - спорт для смелых духом (4 фото + 2 видео)

Автор:
15 декабря 2021 18:23
Сообщество : Автомир
Метки: авто   древнеримские байкеры   колесницы   мото   мотогонки   необычно   спорт   удивительное рядом   
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Гонки на мотоколесницах - один из самых редких, необычных и, пожалуй что, опасных видов спорта, практикуемых на автодромах. Его изобретением мы обязаны безбашенным австралийцам - любителям истории Древнего Рима.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авто   древнеримские байкеры   колесницы   мото   мотогонки   необычно   спорт   удивительное рядом   
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gavrosh 2 часа назад
С водилами не прикольно)
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Andrey 5 минут назад
Мотогонки на острове Мен - вот где для сильных духом,а это фигня !
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