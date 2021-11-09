Новый мотоцикл Yamaha оставался «запечатанным» в коробке 40 лет и теперь отправляется на аукцион

В комплект входят даже весь комплект целлофановой плёнки и внешняя картонная коробка. Байк продаётся без какой-либо подготовки, в состоянии «как найдено». Причина, по которой мотоцикл так и не был ни разу использован по прямому назначению, неизвестна.