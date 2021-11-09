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Новый мотоцикл Yamaha оставался «запечатанным» в коробке 40 лет и теперь отправляется на аукцион

Новый мотоцикл Yamaha оставался «запечатанным» в коробке 40 лет и теперь отправляется на аукцион (7 фото)

Автор:
09 ноября 2021 13:36
Сообщество : Мото
Метки: yamaha   авто   автомир   автомобили   мото   мотоцикл   найдено на ebay   
4793
7
У участников аукциона, организованного известным американским домом Mecum, будет  возможность приобрести новенький  мотоцикл Yamaha SR 500H, которому уже исполнилось 40 лет!
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Метки: yamaha   авто   автомир   автомобили   мото   мотоцикл   найдено на ebay   
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13  комментариев
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90k
сапер Водичка 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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52
@photoaQyn 16 минут назад
я эту новость тут уже несколько раз видел. первый раз по-моему лет 7 назад
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5k
Психиатр-эпидемиолог Полчаса назад
Этому видео тоже 40 лет, еще по телефонному модему скачивал:
Ссылка www.youtube.com
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15k
Злобный Члегр 2 часа назад
Кто ж по два моцотыкла покупает? Просто этого не дождался с Али-Экспресса. Прислали, а заказчик от старости помер.
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9k
kaboza 3 часа назад
слишком что-то отпидорен для 40-летнего из коробки
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830
Мы Ул 3 часа назад
За 40 лет, там кроме внешнего вида ничего не осталось. Ездить на нем опасно, да и не уедет далеко. А менять все резинки, прокладки, жидкости - это уже новый байк, который не будет иметь той ценности, пока он был вкоробке.
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23k
Ваня 4 часа назад
цена вопроса?..
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11k
Taximaxi 4 часа назад
Купил две ямахи отчаянный хруст,
Фарш получился и красен и густ,
К счастью не оказался гараж слишком пуст,
Выпилить может себя новый хруст.
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