Новый мотоцикл Yamaha оставался «запечатанным» в коробке 40 лет и теперь отправляется на аукцион

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У участников аукциона, организованного известным американским домом Mecum, будет возможность приобрести новенький мотоцикл Yamaha SR 500H, которому уже исполнилось 40 лет!
Мотоцикл блестит идеально сохранившимися хромом и краской. Он находится в транспортировочной обрешётке, тщательно зафиксированный и со снятым передним колесом. Мелкие детали, включая приборы, уложены в специальные вырезы в большой панели из пенопласта.
В комплект входят даже весь комплект целлофановой плёнки и внешняя картонная коробка. Байк продаётся без какой-либо подготовки, в состоянии «как найдено». Причина, по которой мотоцикл так и не был ни разу использован по прямому назначению, неизвестна.
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Издание RideApart предполагает, что аппарат остался невостребованным по причине очень высокой надёжности этой модели. Кто-то купил себе сразу два Yamaha SR 500H, но пересесть на запасной мотоцикл не успел, поскольку основной так и не вышел из строя.
Модель Yamaha SR 500 появилась как дорожная версия эндуро XR 500. У мотоцикла одноцилиндровый четырёхтактный мотор объёмом 499 кубических сантиметров мощностью 31 лошадиная сила. Колесо приводится в движение цепью, электрический стартёр на модели отсутствует.
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К счастью не оказался гараж слишком пуст,
Выпилить может себя новый хруст.
Мысль моя,
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