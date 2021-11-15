Грузовой мотороллер с крышей над головой: легендарная итальянская «Пчела»

Если ехать вдвоем, то как тогда управлять этой штукой для меня остается загадкой. Самое главное, что дает эта кабина водителю – крышу над головой, и застеклённые двери, защищающие от непогоды. Отопителя, правда нет, как и любых других элементов комфорта, но дождь на голову не льёт и на том спасибо.