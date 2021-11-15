Грузовой мотороллер с крышей над головой: легендарная итальянская «Пчела»

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Дав этому грузовому мотороллеру имя «Ape», в переводе с итальянского – Пчела, менеджеры компании Piaggio попали, что называется в яблочко. Скромный и выносливый трудяга быстро обрел популярность не только у себя в Италии, но и во многих странах Западной Европы.
Многие считают Piaggio Ape самым маленьким в мире грузовиком. С этим можно обоснованно поспорить, но никаких сомнений в том, что это был очень комфортный коммерческий мотороллер, точно нет. А уж в мотороллерах фирма, подарившая миру легендарную «Веспу» точно знала толк.
В маленькой одноместной кабине, говорят, если потесниться то могли поместиться двое человек. Сиденье, напоминающее мягкую лавочку действительно может вместить двоих седоков, но есть нюанс – расположенный по центру руль и педали.
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Если ехать вдвоем, то как тогда управлять этой штукой для меня остается загадкой. Самое главное, что дает эта кабина водителю – крышу над головой, и застеклённые двери, защищающие от непогоды. Отопителя, правда нет, как и любых других элементов комфорта, но дождь на голову не льёт и на том спасибо.
Сердце этой всей конструкции – одноцилиндровый двухтактный мотор объемом 150 см3, с запуском от диностартера, мощностью около 10 л.с. В паре с ним работает трёхступенчатая коробка передач.
Отдельной передачи заднего хода нет, но есть функция запуска мотора в обратную сторону. Двухтактнику всё равно в какую сторону работать, поэтому инженеры не стали усложнять трансмиссию, решив воспользоваться простым доступным способом.
Грузоподъемность «Пчелы», несмотря на скромную мощность, приличная – до 350 килограмм, тормоза на всех колёсах, барабанные, но с гидроприводом, что повышало безопасность и упрощало обслуживание.
Piaggio Ape производятся до сих пор, сейчас конечно, это уже современные мотороллеры, а классические, такие как этот желтый красавец, уже имеют коллекционную ценность. К слову, конкретно этот несколько месяцев назад ушел с аукциона за 16500 долларов. Согласитесь, нешуточная цена для мотороллера.
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Метки: Piaggio авто автомир автомобили мото мотороллер
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У французского аналога в кабине ровный пол и двухместная скамья, а мотор - под кузовом. Сидеть удобнее.