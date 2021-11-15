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Грузовой мотороллер с крышей над головой: легендарная итальянская «Пчела»

Грузовой мотороллер с крышей над головой: легендарная итальянская «Пчела» (10 фото)

Автор:
15 ноября 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: Piaggio   авто   автомир   автомобили   мото   мотороллер   
143
10
Дав этому грузовому мотороллеру имя «Ape», в переводе с итальянского – Пчела, менеджеры компании Piaggio попали, что называется в яблочко. Скромный и выносливый трудяга быстро обрел популярность не только у себя в Италии, но и во многих странах Западной Европы.
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Метки: Piaggio   авто   автомир   автомобили   мото   мотороллер   
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21k
Андрей Иванов Час назад
У нас похожие почту развозили
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4k
livaneth 40 минут назад
Советский грузовой мотороллер "муравей". Существовала почтовая модификация с закрытой кабиной, но внутри кабины он был вот таким, с мотором под сиденьем.
У французского аналога в кабине ровный пол и двухместная скамья, а мотор - под кузовом. Сидеть удобнее.
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2k
lekha-fil 47 минут назад
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