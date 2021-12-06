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Видеорегистратор запечатлел момент смерти хозяев

Видеорегистратор запечатлел момент смерти хозяев (3 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 19:56
Сообщество : Автомир
Метки: авария   дтп видеорегистратор   дтп жесть   
1904
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1

Страшная авария в Архангельской области унесла жизни двух человек. Утром в минувший четверг 61-летняя автоледи на кроссовере "Киа" мчалась по обледеневшей трассе и в какой-то момент попыталась объехать кусок снега, но машину занесло. "Киа" вынесло на встречную полосу, развернуло и бросило под "КамАЗ". Кроме виновницы погибла ее 65-летний пассажир.

Видеорегистратор запечатлел момент смерти хозяев.


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Метки: авария   дтп видеорегистратор   дтп жесть   
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30  комментариев
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377k
Алексей 6 часов назад
так лететь по такой дороге.это надо быть полностью без мозгов
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Автоледя на дороге - горе в семье.
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5k
Андрей 2 часа назад
Ну хоть КамАЗ был, а то могли бы унести собой не винных людей.
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4k
Дмитрий 3 часа назад
Такое видео надо вместо рекламы по телевизору показывать, в прайм-тайм. С сообщением о результате. Может, поможет?
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19k
KOSTELLO 3 часа назад
На дороге куча ледяных комьев?
НАДО НЕ СНИЖАТЬ СКОРОСТЬ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
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5k
au3 3 часа назад
Не сказал ничего матерного .....
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7k
Serjio 4 часа назад
Судьба
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1k
сергей ремизов 4 часа назад
Жаль. Очень много аварий по причине плохих дорог и их обслуживании.
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18k
Шуруп 4 часа назад
да, это быстро...
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15k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Передний привод+скользкая дорога+сбросила газ=занос.
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34k
Гёз Уленшпигель 5 часов назад
Био...мусор.
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62k
parallax 5 часов назад
Тем временем Адок ожидает новых постов.
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57k
Парагвайский шпион 5 часов назад
Мужик как-то поздно встревожился, не? Там дорога вся в кусках снега-льда.
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42k
Элек Мек 5 часов назад
Ну вот куда летела?...
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6k
sumrаknn 5 часов назад
На дороге , когда пусто и скорость не очень большая, специально дергаю рулем - смотрю реакцию. На медленной - сильно кручу. Смотрю реакцию авто. Постоянно бью по тормозам, коротко, смотрю сцепление-торможение. За 30 лет ни одной аварии.
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807
MaKa1503 6 часов назад
Идиотка старая! Туда ей и дорога ! Хорошо хоть камаз попался!
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65k
Нанук Паналык 6 часов назад
Страшно...Дорога ошибок не прощает.
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