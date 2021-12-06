Видеорегистратор запечатлел момент смерти хозяев.

Страшная авария в Архангельской области унесла жизни двух человек. Утром в минувший четверг 61-летняя автоледи на кроссовере "Киа" мчалась по обледеневшей трассе и в какой-то момент попыталась объехать кусок снега, но машину занесло. "Киа" вынесло на встречную полосу, развернуло и бросило под "КамАЗ". Кроме виновницы погибла ее 65-летний пассажир.