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Страшная авария в Архангельской области унесла жизни двух человек. Утром в минувший четверг 61-летняя автоледи на кроссовере "Киа" мчалась по обледеневшей трассе и в какой-то момент попыталась объехать кусок снега, но машину занесло. "Киа" вынесло на встречную полосу, развернуло и бросило под "КамАЗ". Кроме виновницы погибла ее 65-летний пассажир.
Видеорегистратор запечатлел момент смерти хозяев.
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Авторский пост
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Метки: авария дтп видеорегистратор дтп жесть
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