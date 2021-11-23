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Девочка бежала к маме: наезд на ребенка в Нижнем Новгороде

Девочка бежала к маме: наезд на ребенка в Нижнем Новгороде (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 ноября 2021 12:19
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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9-летняя девочка перебегала проспект Чкалова на красный сигнал светофора. В ГИБДД сообщили, что в этот момент мама встречала её на другой стороне дороги.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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5k
Станислав Час назад
С ребенком что?
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702
Paul Wood 3 минуты назад
Просто некоторые дятлы на свой зеленый и красный для пешеходов решают пропустить жертву под другое авто.
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198
Аккаунт удален 5 минут назад
называйте вещи своими именами, никакой это не наезд, заголовки учись писать автор, это
"ДЕВОЧКА КИНУЛАСЬ ПОД КАЛЕСА АВТОМОБИЛЯ, ПОДСТАВИВ ВОДИТЕЛЯ ПОД СТАТЬЮ"
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682
Олег 16 минут назад
Тот случай, когда мать положила хер на воспитание своего ребенка
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1k
Гарри Слепнер 39 минут назад
Самые опасные пешеходы. Будешь на БТР ехать, не увидят.
Ссылка youtu.be
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