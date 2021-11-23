Девочка бежала к маме: наезд на ребенка в Нижнем Новгороде

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9-летняя девочка перебегала проспект Чкалова на красный сигнал светофора. В ГИБДД сообщили, что в этот момент мама встречала её на другой стороне дороги.
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