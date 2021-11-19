Не самое удачное место для высадки ребенка у школы

40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)

Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку

Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области

Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области

Авария дня. Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Череповце

Под Екатеринбургом водитель отвлекся на своего ребенка и сбил чужого