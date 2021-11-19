FISHKINET
Сообщество Аварии 5011 постов • 484 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Не самое удачное место для высадки ребенка у школы

Не самое удачное место для высадки ребенка у школы (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
980
1
1
В Волжском 29-летняя женщина за рулем Lada XRAY, двигаясь по улице Карла Маркса, сбила 9-летнего мальчика. Ребенок вышел из припаркованной ГАЗели и начал перебегать дорогу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Газелевод - Отец года! И ребенку не объяснил, что дорогу перебегать ни в коем случае нельзя и припарковался перед пешеходным переходом так, что закрыл весь обзор ребенку. Запарковался бы после перехода, ребенок бы перешел дорогу нормально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Олег 4 минуты назад
это не женщина сбила, это песдюк в машину впечатался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Angelpro 23 минуты назад
Газелевод олень тупой, сам же закрыл обзор, парнишка побежал, сына не обучил как переходить надо, смотреть по сторонам постоянно и не бегать.
Единственное на легковой полностью не просчитал ситуацию, ехал не быстро, но она неожидаемая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vladimir Полчаса назад
Новый Тарас Бульба, бля! Я тебя породил, я тебя и убью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр 52 минуты назад
Профессиональные водители как обычно такие профессиональные (это, если что, про газелиста).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ЕвгенийДончак 55 минут назад
Папаша молодец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
274
Сергей Викторович Час назад
и именно возле школ так и останавливаются - прям вплотную к пешеходному переходу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Gelosum Час назад
ребенка жаль - он не виноват, что папа дол.бо.еб.
у нас в Укр по ПДД 10 метров с обеих сторон - запрещено остановка.
Я всегда, всегда (когда могу или сидит водитель) - перед каждым ПП останавливаюсь и делаю замечание неправильно припаркованным. Так как я буду виновен, а неправильно припаркованный будет только штраф и то если я его задержу и сдам в полицию.
Часто я вижу около школ подобное и также объясняю водителям, что я могу из-за дол...еба сбить ребенка и буду виновен. И показываю, что вот - твой ребенок, вот - моя машина, вот - твоя машина и дальше догадайся.
Скажу , что очень мало, наверное 10% водителей понимают и извиняются и говорят, что согласны со мной и типа больше так не будут. Остальные делают тупое лицо типа не е..би мозги или его вынудила ситуация так сделать.
По этому мне и жаль ребенка из-за папы , но для него (для папы) это урок. Плохо, что таким способом людям доходит инфа...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Инквизитор РФ Час назад
Хотел от ребенка избавиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
618k
Alexey Berestenko Час назад
Так, пункт 12.4 ПДД указывает, что остановка запрещается на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними, а пункт 12.5 добавляет, что в местах, где запрещена остановка, запрещена и стоянка.
Сам газелист и спровацировал ДТП.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Опаньки 2 часа назад
такой ведь выскочит, начнет орать "куда ты смотрела", а то, что сам создал все условия...
яблоко от яблони...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Booka1a 2 часа назад
ну норм. папаше по голове настучать, что бы ребенку основные правила рассказал. потом еще раз настучать за то, что по зеркалам не посмотрел, так бы мог хоть бибикнуть сыну. ну и потом третий раз настучать, что бы не парковался у перехода, перекрывая видимость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
dima423 2 часа назад
ну газелист сам дебил...мозгов нет, и ребенок такой же... Жаль водителя легковушки, теперь проблемы будут изза этих идиотов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области Авария дня. Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Череповце Авария дня. Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Череповце Под Екатеринбургом водитель отвлекся на своего ребенка и сбил чужого Под Екатеринбургом водитель отвлекся на своего ребенка и сбил чужого
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1820170



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Житель Оренбурга отстрелил цыгану нос, защищаясь от нападения
1
237
Житель Оренбурга отстрелил цыгану нос, защищаясь от нападения
Интересные фотографии 1990 -х
2
95
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Кого древние славяне хоронили лицом вниз, а кого в избушках на курьих ножках
0
23
Кого древние славяне хоронили лицом вниз, а кого в избушках на курьих ножках
Полный обзор Microsoft Surface Laptop 4
0
5
Полный обзор Microsoft Surface Laptop 4
Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений
Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
0

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#картинки#автомобили#фотографии#полиция#в мире#истории#искусство
#Юмор#история#животные#кино#автомир#люди#знаменитости#аварии#новости#сша
#интересно#интересное#Россия#прикол#Ynews#приколы#подборка#дтп#сарказм#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться