Не самое удачное место для высадки ребенка у школы

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В Волжском 29-летняя женщина за рулем Lada XRAY, двигаясь по улице Карла Маркса, сбила 9-летнего мальчика. Ребенок вышел из припаркованной ГАЗели и начал перебегать дорогу.
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Единственное на легковой полностью не просчитал ситуацию, ехал не быстро, но она неожидаемая.
у нас в Укр по ПДД 10 метров с обеих сторон - запрещено остановка.
Я всегда, всегда (когда могу или сидит водитель) - перед каждым ПП останавливаюсь и делаю замечание неправильно припаркованным. Так как я буду виновен, а неправильно припаркованный будет только штраф и то если я его задержу и сдам в полицию.
Часто я вижу около школ подобное и также объясняю водителям, что я могу из-за дол...еба сбить ребенка и буду виновен. И показываю, что вот - твой ребенок, вот - моя машина, вот - твоя машина и дальше догадайся.
Скажу , что очень мало, наверное 10% водителей понимают и извиняются и говорят, что согласны со мной и типа больше так не будут. Остальные делают тупое лицо типа не е..би мозги или его вынудила ситуация так сделать.
По этому мне и жаль ребенка из-за папы , но для него (для папы) это урок. Плохо, что таким способом людям доходит инфа...
Сам газелист и спровацировал ДТП.
яблоко от яблони...
Закрывшая обзор газель на приговор не повлияет!