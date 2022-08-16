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Кавказцы записали видео с извинениями, стоя в мусорных баках

Кавказцы записали видео с извинениями, стоя в мусорных баках

Автор:
16 августа 2022 14:23
Сообщество : Жить в России
Метки: запись   извинения   кавказцы   камера   мусорный бак   наказание   обидчики   чечня   
4274
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До этого они сами запихнули случайного мужика в мусорный бак и сняли это на телефон. И их настигла мгновенная карма.

Двое горячих парней из Чечни сняли и зачем-то выложили запись издевательств над мужиком. На видео они заталкивают его в мусорный бак. Чем он им так насолил - не ясно. Но наказание довольно жёсткое и унизительное.

Эта запись попала к «старшим братьям» парней - те её внимательно посмотрели и решили разобраться с обидчиками. И вот карма в действии - эти мужики стоят опустив головы и извиняются на камеру. Чтобы извинения были максимально эффективными, «герои» сами стоят в мусорных баках.

Источник:

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Метки: запись   извинения   кавказцы   камера   мусорный бак   наказание   обидчики   чечня   
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19  комментариев
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400
ChePaev 3 часа назад
скорее всего терпила оказался родственником гораздо более уважаемых чеченцев из известного тейпа, те приехали и опустили этих недоумков, вот и вся история.
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1k
Дро4ер Полоумный 2 минуты назад
Хачи заставили хачей извиняться перед хачами за то, что одни хачи обидели другого хача
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13k
Пук 5 минут назад
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49k
Олег 7 минут назад
и в голове заиграла музыка
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301
Sergej Martin 17 минут назад
И вот карма в действии - эти мужики стоят опустив головы

У меня другая ассоциация к слову мужики.
А это два чмошника
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2k
Margo Полчаса назад
Интересно, а снимал один и тот же человек, почерк одинаковый (вертикальной съёмки)?!
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12k
Кыся 59 минут назад
Извиняться, так по полной. Надо было мусоровоз подогнять. И мусор вытряхнуть. И спрессовать...
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30k
MatveiVainrub Час назад
Вобще то есть закон . Если гражданин ( и не только ) нарушил закон страны , то он должен ответить по всей строгости этого закона . Но никак не по всей строгости понятий . Ставить людей в мусорные баки ... Чой то как то не по закону ни)(уя это .
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6k
Shade116 Час назад
Почему бы на фронт в Украину их не отправить , херои
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2k
Трям Час назад
Ваще насрать, что эти абизяны друг с другом делают в своем заповеднике. Лишь бы в города к нормальным людям не приезжали.
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
Мгновенная КАРА из настигла. КАРМА у них с рождения испорчена.
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15k
куджо 2 часа назад
Вот ну взрослые люди же....
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−10
Thomsen 3 часа назад
Ага, перевоспитались.
Эти видосики с суровым горским воспитанием и извинениями уже смешит, скорее. Вообще, думаю, этим двум кавказоидам нужно свой заниженный ТАЗ (уверен, он у них есть) переоборудовать в мобильный мусорный бак - нашкодили - прыг в бак, извинились по-братски, и дальше погнали бородами козлиными трясти.
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4k
Copycat 3 часа назад
я раз что дебилы свои плохие поступки сами же документируют и выкладывают заботясь о том что бы об этом узнали другие и наказание не заставило себя ждать
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8k
Б.Касторский 3 часа назад
Я один заметил, что у первого, попавшего в мусорный бак, были эмблемы Ахмат? Так что сомневаюсь, что извинения как-то повлияют на поведение. Возможно одного из своих обидели. Вот и наказали.
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