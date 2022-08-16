Кавказцы записали видео с извинениями, стоя в мусорных баках

Эта запись попала к «старшим братьям» парней - те её внимательно посмотрели и решили разобраться с обидчиками. И вот карма в действии - эти мужики стоят опустив головы и извиняются на камеру. Чтобы извинения были максимально эффективными, «герои» сами стоят в мусорных баках.