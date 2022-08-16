Кавказцы записали видео с извинениями, стоя в мусорных баках

До этого они сами запихнули случайного мужика в мусорный бак и сняли это на телефон. И их настигла мгновенная карма.
Двое горячих парней из Чечни сняли и зачем-то выложили запись издевательств над мужиком. На видео они заталкивают его в мусорный бак. Чем он им так насолил - не ясно. Но наказание довольно жёсткое и унизительное.
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Эта запись попала к «старшим братьям» парней - те её внимательно посмотрели и решили разобраться с обидчиками. И вот карма в действии - эти мужики стоят опустив головы и извиняются на камеру. Чтобы извинения были максимально эффективными, «герои» сами стоят в мусорных баках.
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АНТИФИШКИ
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У меня другая ассоциация к слову мужики.
А это два чмошника