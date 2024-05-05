Извиняться на камеру - это несерьезно: депутат Милонов призвал не надеяться на "видяшечки"

Примерно так решил депутат Милонов и высказал свое мнение по поводу извинений на камеру. Он считает, что блогеры своими действиями часто нарушают закон.

Они же все пропагандируют быстрое обогащение, эти блогеры, быстрое достижение результатов, молниеносную красоту. Поэтому и с извинениями эти блогеры точно так же хотят. Записал видяшечку, что «ой, сорян, брателло», и всё, всё забылось. К сожалению, иногда блогеры совершают поступки, которые совсем не умещаются в рамки моральных, нравственных поступков, а уже подпадают под более сложную категорию — административных и даже уголовных правонарушений. «Извините, я был не прав», — в личных отношениях этого достаточно, но когда речь идёт о нарушении действующего законодательства, то, конечно, тут уже надо подходить индивидуально. Особенно когда это уголовщина.

Ну а когда дело дойдет до суда, по мнению Милонова, нужно принимать во внимание «активную покаянную позицию» человека. И всем провинившимся блогерам он рекомендовал брать пример с Филиппа Киркорова, который оперативно самоочистился после кутежа на "голой вечеринке".