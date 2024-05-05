Извиняться на камеру - это несерьезно: депутат Милонов призвал не надеяться на "видяшечки"

Согласитесь, удобно у нас устроились всякие блогеры. Совершат какой-нибудь проступок, запишут покаянное видео в водолазке и считают, что индульгенция получена. Можно дальше жить и пакостить, все равно ведь простят.
Примерно так решил депутат Милонов и высказал свое мнение по поводу извинений на камеру. Он считает, что блогеры своими действиями часто нарушают закон.
Они же все пропагандируют быстрое обогащение, эти блогеры, быстрое достижение результатов, молниеносную красоту. Поэтому и с извинениями эти блогеры точно так же хотят. Записал видяшечку, что «ой, сорян, брателло», и всё, всё забылось.
К сожалению, иногда блогеры совершают поступки, которые совсем не умещаются в рамки моральных, нравственных поступков, а уже подпадают под более сложную категорию — административных и даже уголовных правонарушений.
«Извините, я был не прав», — в личных отношениях этого достаточно, но когда речь идёт о нарушении действующего законодательства, то, конечно, тут уже надо подходить индивидуально. Особенно когда это уголовщина.
Ну а когда дело дойдет до суда, по мнению Милонова, нужно принимать во внимание «активную покаянную позицию» человека. И всем провинившимся блогерам он рекомендовал брать пример с Филиппа Киркорова, который оперативно самоочистился после кутежа на "голой вечеринке".
А вот Ивлеева со своей позицией «я не такая, не думайте, что я это делала ради очистки биографии» повела себя неправильно, лишь вызвав у народа недоверие. Больше о спорном интервью читаем здесь.
По словам политика, российский народ милосерден и способен простить провинившихся блогеров, но они должны внести изменения в свой образ жизни и в свои высказывания.
Источник:
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Он с дуба рухнул?
"Дети, берите пример с этого румынского петуха, он плохого не посоветует. И с подруги его, Дани Милохина, пример берите"
А не [мат] с евреями
Салтыкову я тоже не очень ..шлюха из 90-х