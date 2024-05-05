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Извиняться на камеру - это несерьезно: депутат Милонов призвал не надеяться на "видяшечки"

Извиняться на камеру - это несерьезно: депутат Милонов призвал не надеяться на "видяшечки"

Автор:
05 мая 2024 09:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Милонов   блогеры   видяшечки   депутат   извинения   камера   
1139
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Согласитесь, удобно у нас устроились всякие блогеры. Совершат какой-нибудь проступок, запишут покаянное видео в водолазке и считают, что индульгенция получена. Можно дальше жить и пакостить, все равно ведь простят.

Примерно так решил депутат Милонов и высказал свое мнение по поводу извинений на камеру. Он считает, что блогеры своими действиями часто нарушают закон.


Они же все пропагандируют быстрое обогащение, эти блогеры, быстрое достижение результатов, молниеносную красоту. Поэтому и с извинениями эти блогеры точно так же хотят. Записал видяшечку, что «ой, сорян, брателло», и всё, всё забылось.

К сожалению, иногда блогеры совершают поступки, которые совсем не умещаются в рамки моральных, нравственных поступков, а уже подпадают под более сложную категорию — административных и даже уголовных правонарушений.

«Извините, я был не прав», — в личных отношениях этого достаточно, но когда речь идёт о нарушении действующего законодательства, то, конечно, тут уже надо подходить индивидуально. Особенно когда это уголовщина.

Ну а когда дело дойдет до суда, по мнению Милонова, нужно принимать во внимание «активную покаянную позицию» человека. И всем провинившимся блогерам он рекомендовал брать пример с Филиппа Киркорова, который оперативно самоочистился после кутежа на "голой вечеринке".



А вот Ивлеева со своей позицией «я не такая, не думайте, что я это делала ради очистки биографии» повела себя неправильно, лишь вызвав у народа недоверие. Больше о спорном интервью читаем здесь.

По словам политика, российский народ милосерден и способен простить провинившихся блогеров, но они должны внести изменения в свой образ жизни и в свои высказывания.

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Метки: Милонов   блогеры   видяшечки   депутат   извинения   камера   
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10  комментариев
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59k
zloykoyot 55 минут назад
Да уж, филя - охеренный пример. Он за свою карьеру уже столько раз своё истинное лицо показывал, что ему уже самый отбитый олигофрен хер поверит. Разогнать бы всю эту блевотную тусовочку к херам, но высокие защитники к сожалению не дадут.
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1k
Лебовски 10 минут назад
Я так понял этот милонов амнистировал румынского петуха, поставил его в пример и призвал сделать это всех? Он совсем совесть потерял? Зачем вылез со своей идеей?
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3k
Igor Grishaev 20 минут назад
"он рекомендовал брать пример с Филиппа Киркорова"
Он с дуба рухнул?
"Дети, берите пример с этого румынского петуха, он плохого не посоветует. И с подруги его, Дани Милохина, пример берите"

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33k
Владимир 50 минут назад
Опять Милонов вылез. Сам, видимо, образец благочестия.
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803
МИХАН Час назад
Вот такие должны быть главными на ТВ и вообще в России
А не [мат] с евреями

Ссылка youtu.be
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7k
Старичок Час назад
филя-красавчик. состряпал фильм о себе любимом герое Донбасса, вошел теперь в ту дверь. и оп па, уже реклама на тв во всю прет. пошли деньжата на жизнь безбедную.
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803
МИХАН Час назад
Этим все сказано ..
Салтыкову я тоже не очень ..шлюха из 90-х

Ссылка youtu.be
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