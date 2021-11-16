Редкий фургон на базе «Москвича» 1953 года, стилизованный для гастрономического отдела ГУМа

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В Петербурге появилось объявление о продаже редкого фургона «Москвич». Такие автомобили строили на базе серийных седанов 400-420 на авторемонтных заводах, в частности, на московском заводе Минпищепрома и Заводе специальных автомобилей в Горьком.
Автомобиль был выпущен в 1953 году. За продажу транспортного средства бывший владелец .планирует получить 5,9 млн рублей
Фургон находится в хорошем состоянии, несмотря на год выпуска. В начале 2019 года автомобиль прошел полную реконструкцию в студии Smirnov Motors, а затем участвовал в Казанском фестивале ретро-машин и выставке «Фортуна».
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Под капотом расположен 1,1 литровый мотор мощностью 23 лошадиных силы. Вместе с ним трудилась пятиступенчатая механическая коробка передач. В топливный бак можно было заправлять бензин А-66, который в настоящее время не производится. Владелец уверен, что транспортное средство заинтересует коллекционеров.
Всего за годы серийной сборки было выпущено 11 129 экземпляров. Но до сегодняшнего дня сохранилось лишь несколько сотен моделей, большая часть которых, продолжает передвигаться по дорогам общего пользования, периодически проходя необходимый ремонт.
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