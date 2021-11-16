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Редкий фургон на базе «Москвича» 1953 года, стилизованный для гастрономического отдела ГУМа

Редкий фургон на базе «Москвича» 1953 года, стилизованный для гастрономического отдела ГУМа (10 фото)

Автор:
16 ноября 2021 09:41
Сообщество : Автомир
Метки: Москвич   Москвич-400   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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В Петербурге появилось объявление о продаже редкого фургона «Москвич». Такие автомобили строили на базе серийных седанов 400-420 на авторемонтных заводах, в частности, на московском заводе Минпищепрома и Заводе специальных автомобилей в Горьком.
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Метки: Москвич   Москвич-400   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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