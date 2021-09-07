FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8361 пост • 740 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Кустарный, но вынужденный кастомайзинг «Москвича»

Кустарный, но вынужденный кастомайзинг «Москвича» (11 фото)

Автор:
07 сентября 2021 08:29
Сообщество : Автомир
Метки: Москвич   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   тюнинг   
498
11
Слабым местом Москвич 400/401 был маломощный мотор и очень маленький багажник, к которому доступ был только из салона. Поэтому нередки были случаи, когда сами владельцы превращали машину в полноценный седан, приделывая к кузову более просторный багажник.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Москвич   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   тюнинг   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
livaneth 2 часа назад
В 1941-ом году в СССР начали серийно выпускать автомобиль КИМ 10-50. Четырехсотый москвич должен был вырасти из него а не из трофейного опель-кадета. Но не срослось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Доктор Джонс 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно Мотор от мотороллера, автоматическая коробка и сутулый кузов: малоизвестная машина из Франции Мотор от мотороллера, автоматическая коробка и сутулый кузов: малоизвестная машина из Франции «Galpinized» Porsche 356 Speedster 1955 года, отреставрированный для конкурса «Galpinized» Porsche 356 Speedster 1955 года, отреставрированный для конкурса Лучше новых двух: классика на салоне во Франкфурте Лучше новых двух: классика на салоне во Франкфурте Бразильские подростки залезли в старый особняк и нашли коллекцию ретро-автомобилей Бразильские подростки залезли в старый особняк и нашли коллекцию ретро-автомобилей Автомобили, официально признанные частью истории США Автомобили, официально признанные частью истории США
zaMKADpride

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

336593



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ученик школы в Джорджии напал на товарища и избил его из-за ЛГБТ-флага
2
105
Ученик школы в Джорджии напал на товарища и избил его из-за ЛГБТ-флага
Нью-Йорк пошел ко дну
0
186
Нью-Йорк пошел ко дну
Набирающие популярность в сообществах
Тем кому не спится
4
3
Тем кому не спится
Красочный фестиваль огня Фальяс в Валенсии
0
2
Красочный фестиваль огня Фальяс в Валенсии
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#животные#интересное#люди#кино#авто аварии#искусство#ретро авто
#Юмор#ynews#Россия#фотографии#автомобили#автомир#СССР#Разное#мемы#прикольные
#интересно#прикол#новости#подборка#дтп#картинки#аварии#город#приколы#природа

На что жалуетесь?

Вернуться