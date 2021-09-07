Кустарный, но вынужденный кастомайзинг «Москвича»

498
11
Слабым местом Москвич 400/401 был маломощный мотор и очень маленький багажник, к которому доступ был только из салона. Поэтому нередки были случаи, когда сами владельцы превращали машину в полноценный седан, приделывая к кузову более просторный багажник.
26 августа далёкого 1945 года в СССР был опубликован приказ, согласно которого на мощностях Московского завода малых автомобилей (ЗМА) необходимо было начать производство массового легкового автомобиля.
Основой ему послужила немецкая машина довоенной разработки Opel Kadett K38. Несмотря на решение выпускать машину «без каких-либо изменений в конструкции», процесс запуска производства был не быстрый и не лёгкий. Часть оборудования была разрушена вместе с заводом в Германии, часть документации утеряна.
Основой ему послужила немецкая машина довоенной разработки Opel Kadett K38. Несмотря на решение выпускать машину «без каких-либо изменений в конструкции», процесс запуска производства был не быстрый и не лёгкий. Часть оборудования была разрушена вместе с заводом в Германии, часть документации утеряна.
В итоге, первые Москвич 400/401 появились в конце 1946 года и после ряда модернизаций производился до 1956 года. Он был первой массовой советской легковушкой, которую можно было свободно купить в собственное пользование, и сразу же стал желанным среди сотен тысяч советских семей.
×
Бывало так, что машина переходила из поколения в поколение. Я помню, еще в конце восьмидесятых Москвичи первого поколения встречались на дорогах, в обычной эксплуатации. Были среди них почти не уколхоженные, во всяком случае внешне, машины, но были и довольно забавные образцы кустарного кастомайзинга.
Впрочем, тюнинг этот был вынужденным. Слабым местом Москвич 400/401 был маломощный мотор и очень маленький багажник, к которому доступ был только из салона. Распространенное для тридцатых решение, чем меньше открывающихся дверей и люков, тем крепче был кузов и меньше в него затекало воды.
Поэтому нередки были случаи, когда сами владельцы превращали машину в полноценный седан, приделывая к кузову более просторный багажник. «Кардашьянинг», как эффектно выразился однажды мой знакомый реставратор, с отсылкой на эффектные формы известной фотомодели.
А это - попытка заводских конструкторов как-то решить проблему маленького багажника. От качественных кустарных переделок, как видим, она не сильно отличается
Концепция была типичной, но каждый придумывал своё уникальное решения, ориентируясь на имевшиеся запчасти, свои (или соседей по гаражу) способности и собственные представления об автодизайне.
Попытки сделать Москвич 401 в кузове универсал на заводе предпринимались, был даже «буратино» с деревянно-металлическим кузовом, но назвать их массовыми нельзя, а созданные руками гаражных умельцев, универсалы существуют до сих пор.
Самодельные седаны то и дело всплывают в продаже, на Украине их еще довольно много, но встречаются и в России. Выносливая всё же была машина.
Самодельные седаны то и дело всплывают в продаже, на Украине их еще довольно много, но встречаются и в России. Выносливая всё же была машина.
Источник:
Ссылки по теме:
- Автомобили, официально признанные частью истории США
- Бразильские подростки залезли в старый особняк и нашли коллекцию ретро-автомобилей
- Citroen DS — самая крутая тачка за всю историю автомобилестроения
- Лучше новых двух: классика на салоне во Франкфурте
- Мотор от мотороллера, автоматическая коробка и сутулый кузов: малоизвестная машина из Франции
21
Понравилось21
Новости партнёров