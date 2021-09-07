Кустарный, но вынужденный кастомайзинг «Москвича»

Попытки сделать Москвич 401 в кузове универсал на заводе предпринимались, был даже «буратино» с деревянно-металлическим кузовом, но назвать их массовыми нельзя, а созданные руками гаражных умельцев, универсалы существуют до сих пор.



Самодельные седаны то и дело всплывают в продаже, на Украине их еще довольно много, но встречаются и в России. Выносливая всё же была машина.