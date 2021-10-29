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В Волгодонске, Ростовской области 44-летний водитель на старенькой «Ауди» на большой скорости влетел в бетонный столб. Автомобиль превратился в груду металла, но сам гонщик не пострадал.
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