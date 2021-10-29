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Авария дня. Был бы трезвый - убился бы!

Авария дня. Был бы трезвый - убился бы! (4 фото + 2 видео)

Автор:
29 октября 2021 11:10
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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В Волгодонске, Ростовской области 44-летний водитель на старенькой «Ауди» на большой скорости влетел в бетонный столб. Автомобиль превратился в груду металла, но сам гонщик не пострадал.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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790
lashadko 2 часа назад
Он что, пристегнут был?
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8k
кот базилий 2 часа назад
Раннии Ауди - сказка-машина.
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