Мини-внедорожник ЛуАЗ-969М: за счёт чего он обладал феноменальной проходимостью

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Звук движущегося «Луазика» в свое время следовало бы запатентовать — уж очень он характерный, тяжело тараторящий, сродни очереди из крупнокалиберного пулемета.
Легендарная машина, которая была призвана лучшей в классе «авто для сельской местности». Если Хаммер злой, напряженный, то ЛуАЗ – трогательный весельчак. Выпуск модели давно прекратили, найти «живой» советский внедорожник на вторичном рынке сложно, раздобыть авто в заводской комплектации и запчастями заводского образца – задача невыполнимая.
Эта машина предназначена для постоянных модернизаций и улучшений. Вот почему, когда «Луазик» попадает в руки автомобилиста, его сразу же всячески улучшают и делают более комфортным.
Эта машина предназначена для постоянных модернизаций и улучшений. Вот почему, когда «Луазик» попадает в руки автомобилиста, его сразу же всячески улучшают и делают более комфортным.
Это и понятно, ведь машина получила слишком примитивный салон. Движет машиной скромный двигатель на 30 лошадиных сил в ранней версией, и 40-сильный бензиновый мотор в поздней модификации. Впрочем, прибавка в 10 лошадиных сил глобально не решила проблему с тем, что ЛуАЗ плохо едет по асфальтированной дороге. Но, когда он выезжает на бездорожье, он способен дать фору любому.
Откуда столько прыти на бездорожье
ЛуАЗ весит всего 940 килограмм, при этом он получил отменную геометрическую проходимость. Отчасти за счет этого ему легко даются самые сложные препятствия. Фактически там, где УАЗ обречен упорно пробивать себе дорогу, миниатюрный советский «Хаммер» проедет простым ходом.
Дорожный просвет в 280 мм позволяет расчетливо подходить к выбору траектории на бездорожье, а компактные размеры – это возможность сунуться туда, где полноразмерный внедорожник не способен проехать по определению.
ЛуАЗ весит всего 940 килограмм, при этом он получил отменную геометрическую проходимость. Отчасти за счет этого ему легко даются самые сложные препятствия. Фактически там, где УАЗ обречен упорно пробивать себе дорогу, миниатюрный советский «Хаммер» проедет простым ходом.
Дорожный просвет в 280 мм позволяет расчетливо подходить к выбору траектории на бездорожье, а компактные размеры – это возможность сунуться туда, где полноразмерный внедорожник не способен проехать по определению.
Этот автомобиль еще называют мини-танком. Он действительно не видит препятствий на своем пути и способен пройти в любом месте. Все это благодаря удачным инженерным решениям: небольшой вес, полный привод, независимая торсионная подвеска, редукторный колесный привод, подключаемый задний мост с блокировкой дифференциала. Кроме того, ЛуАЗ-969М стал первым автомобилем, собранным в СССР, с двухвальной коробкой передач и единственной советской машиной с блокировкой заднего межколёсного дифференциала.
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Метки: авто внедорожник история
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но если Вам по-быстрому лайков срубить, то да, тогда извиняйте...
а Луаз практичесаи это и есть, он появился слишком рано.
Автор, ты плохо знаком с советским автомобилестроением.
Газ 66 - автоматическая блокировка межколёсного дифференциала.Зил 131, Урал 375.
Если речь лишь о легковых, тогда согласен.