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Мини-внедорожник ЛуАЗ-969М: за счёт чего он обладал феноменальной проходимостью

Мини-внедорожник ЛуАЗ-969М: за счёт чего он обладал феноменальной проходимостью (4 фото)

Автор:
04 ноября 2021 18:58
Метки: авто   внедорожник   история   
591
4
Звук движущегося «Луазика» в свое время следовало бы запатентовать — уж очень он характерный, тяжело тараторящий, сродни очереди из крупнокалиберного пулемета.

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Метки: авто   внедорожник   история   
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6  комментариев
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5k
schmubu Час назад
тема не раскрыта, Луаз заслужил больше, чем 2,5 абазаца и 3,5 фотографии.
но если Вам по-быстрому лайков срубить, то да, тогда извиняйте...
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10k
котегRUS Полчаса назад
Мой отец пять лет на него откладывал, потом всё деньги за один день съела инфляция.. так и остался папа без своей мечты.
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21k
Влад 53 минуты назад
Если учесть что изначально он разрабатывался для армии как плаваующая амфибия, цены бы ему не было. Но как броневик переднего края он не потянул, начальство беспокоилось о личной безопасности. Только сейчас озаботились о мобильных группах на квадроциклах и баги,
а Луаз практичесаи это и есть, он появился слишком рано.
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4k
Unics Час назад
Читаю- "и единственной советской машиной с блокировкой заднего межколёсного дифференциала."
Автор, ты плохо знаком с советским автомобилестроением.
Газ 66 - автоматическая блокировка межколёсного дифференциала.Зил 131, Урал 375.
Если речь лишь о легковых, тогда согласен.
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26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
класный внедорожник !!! брод пережали,воды по окна и норм доехали не застряли.
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57k
Андрей 2 часа назад
Наследник ТПК - отсюда и все его преимущества.
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