Мини-внедорожник ЛуАЗ-969М: за счёт чего он обладал феноменальной проходимостью

Легендарная машина, которая была призвана лучшей в классе «авто для сельской местности». Если Хаммер злой, напряженный, то ЛуАЗ – трогательный весельчак. Выпуск модели давно прекратили, найти «живой» советский внедорожник на вторичном рынке сложно, раздобыть авто в заводской комплектации и запчастями заводского образца – задача невыполнимая.



Эта машина предназначена для постоянных модернизаций и улучшений. Вот почему, когда «Луазик» попадает в руки автомобилиста, его сразу же всячески улучшают и делают более комфортным.