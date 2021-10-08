Китайский механик попытался остановить «Хаммер» собственным телом и пожалел об этом

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На юге Китая в городе Ибинь камера видеонаблюдения запечатлела страшный момент, как мужчину зажало между двумя автомобилями. К счастью он не получил тяжелых травм!
На видео с камер наблюдения, снятом 22 сентября, видно, как желтый Hummer внезапно тронулся с места во время ремонта. Механик попытался использовать свое тело, чтобы остановить его, в результате чего оказался зажат между двумя машинами.
Очевидцы быстро бросились спасать мужчину. К счастью, механик получил только царапины и растяжение мышц.
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Метки: Hummer авто автомобили видео внедорожник джип повезло
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А зачем толкать машину, за рулем которой уже сидит человек и сдает назад? Ну то есть она же поедет и без дополнительной физической помощи?