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Китайский механик попытался остановить «Хаммер» собственным телом и пожалел об этом

Китайский механик попытался остановить «Хаммер» собственным телом и пожалел об этом (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 10:28
Сообщество : Автомир
Метки: Hummer   авто   автомобили   видео   внедорожник   джип   повезло   
709
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На юге Китая в городе Ибинь камера видеонаблюдения запечатлела страшный момент, как мужчину зажало между двумя автомобилями. К счастью он не получил тяжелых травм!

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Метки: Hummer   авто   автомобили   видео   внедорожник   джип   повезло   
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10  комментариев
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Это он еще легко обделался))
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Михаил Сметанкин 21 минуту назад
Ну... выходит, что повреждение машины он все же предотвратил ))) Видимо, не впервой ))
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4k
Максим 54 минуты назад
Просто любопытно. Остальное и без меня обсудят.
А зачем толкать машину, за рулем которой уже сидит человек и сдает назад? Ну то есть она же поедет и без дополнительной физической помощи?
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284
bobobo Час назад
А не влез бы, пришлось бы почку продавать. А то и обе.
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62k
Нанук Паналык Час назад
А че это он так лихо рванул то?
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1k
Провокатор 2 часа назад
Лысый оказался умнее волосатых.
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Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Третий закон Ньютона. А царапины и растяжение мышц заживут. Зато царапин на авто нет.
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