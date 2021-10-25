Британская пара купила старый катафалк и теперь путешествует на нем

Пара уверяет, что в катафалке совершенно нет привидений, хотя он и привлекает много внимания в кемпингах. И у них нет проблем со сном внутри, поскольку там удобно и просторно. К тому же внутри кемпера-катафалка есть не только большая кровать, но и холодильник, раковина и плита.