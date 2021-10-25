Британская пара купила старый катафалк и теперь путешествует на нем

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Вместо того, чтобы брать дом на колесах в аренду, эта британская пара решила отправиться в путешествие на переделанном катафалке. 24-летняя Шеннон Орр и 31-летний Иэн Камерон из Уоррингтона пересекли Северное побережье Шотландии на своем катафалке Volvo 960 1998 года.
Автомобиль бизнес-класса Volvo 960 выпускался в 1990-1998 годах в кузовах седан и универсал. Всего было произведено 112,7 тысяч седанов и 41,6 тысяч универсалов этой модели шведского автопроизводителя. Однако кузовные ателье так же выпускали на ее базе лимузины и 6-дверные седаны.
Этот же конкретный экземпляр Volvo 960 1998 года выпуска был переделан в катафалк для транспортировки упокоенных в последний путь. Однако затем машина усилиями умельца из города Каннок в графстве Стаффордшир превратилась в кемпер с говорящим названием Grim Sleeper (Мрачный спящий).
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Недавно ее новые владельцы завершили тур по Шотландии, отметив, что такое незабываемое путешествие прошло без единой проблемы. Шеннон Орр и Иэн Камерон купили переделанный в кемпер катафалк за неделю до запланированной поездки, заплатив за него 3 500 фунтов стерлингов (около 346 тысяч рублей). Его новые владельцы лишь украсили машину соответствующими фигурками на приборной панели.
Пара уверяет, что в катафалке совершенно нет привидений, хотя он и привлекает много внимания в кемпингах. И у них нет проблем со сном внутри, поскольку там удобно и просторно. К тому же внутри кемпера-катафалка есть не только большая кровать, но и холодильник, раковина и плита.
Правда, все внутреннее пространство машины обтянуто черной кожей, что делает его не столь желанным видом подобного транспортного средства. Однако это наверняка все же лучше, чем просто спать в палатке.
Шеннон и Иэн планируют совершить еще больше поездок на своем необычном кемпере. А также намерены сдавать его в аренду жаждующим необычных ощущений автопутешественникам.
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