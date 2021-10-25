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Британская пара купила старый катафалк и теперь путешествует на нем

Британская пара купила старый катафалк и теперь путешествует на нем (10 фото)

Автор:
25 октября 2021 14:20
Сообщество : Автомир
Метки: Volvo   аварии   авто   авто аварии   автопутешествие   видео   дом на колесах   дтп   катафалк   
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Вместо того, чтобы брать дом на колесах в аренду, эта британская пара решила отправиться в путешествие на переделанном катафалке. 24-летняя Шеннон Орр и 31-летний Иэн Камерон из Уоррингтона пересекли Северное побережье Шотландии на своем катафалке Volvo 960 1998 года.
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Метки: Volvo   аварии   авто   авто аварии   автопутешествие   видео   дом на колесах   дтп   катафалк   
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6  комментариев
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
чёта как-то фу
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241
Семён Семёныч 51 секунду назад
Мля, ну я бы никогда не лёг на место, где вчера возили трупаков. Я понимаю, что и в больнице можно попасть на койку с которой вчера кто то ушёл в мир иной, но тут.. как бы.. типа дом.. типа кровать. Брррр...
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3k
Слава Андреев Час назад
как-то громко звучало Переделали ))))))))))))) по сути постелили матрас и поставили холодильник с раковиной))))))))
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308
Денис Веселов Слава Андреев Час назад
И от трупа избавились)))
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102
Николай MG AdV Слава Андреев 6 минут назад
да, даже крыша ржавая, хоть коррозию остановили что-ли..
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