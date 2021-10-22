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Авария дня. Полет "гонщика" в Москве

Авария дня. Полет "гонщика" в Москве (2 фото + 3 видео)

Автор:
22 октября 2021 10:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   прыжок   
1673
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На улице Плеханова в Москве водитель неопознанного легкового автомобиля подлетел на бетонном блоке и несколько раз перевернулся, попутно зацепив ГАЗель.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   прыжок   
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634
Питер Крузо 2 часа назад
Низко полетел. К дождю.
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939
Алексей Гулевич 14 минут назад
из "неопознанного легкового автомобиля" сделал ещё более неопознанный
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4k
Петрович 15 минут назад
Минус адын, однако
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466
Мы Ул 19 минут назад
Что за модель самолета? Никак не разберу...
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25k
Max Shtirlic 21 минуту назад
Надеюсь водятел погиб??
И что по этому сказали в комитете Дарвиновской премии??
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3k
Margo Полчаса назад
Очень удачно всё получилось, спасибо светофору на следующем перекрёстке, иначе пострадали бы авто на встречке?!
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2k
AndreyOnovamnado 50 минут назад
90% что в том авто ехали макаки.
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 56 минут назад
одним долбоемом меньше
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32k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
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140
Киса Кацман Mamin Sibiriak Час назад
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
сын гор?
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3k
V2.Smirnov 2 часа назад
Едешь вот такой спокойно, едешь. И тут вдруг - РАЗ! Какой-то идиот-гонщик...
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17k
Dr.CrAzY 2 часа назад
хоорошо пошёл...
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33k
Опаньки 2 часа назад
Четко! Умеете! МогЁте!
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28k
Игорь 2 часа назад
"Присутствует ненормативная лексика!"
Ещё бы!
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939
Ян 2 часа назад
Парень к успеху шел
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