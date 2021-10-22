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На улице Плеханова в Москве водитель неопознанного легкового автомобиля подлетел на бетонном блоке и несколько раз перевернулся, попутно зацепив ГАЗель.
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Присутствует ненормативная лексика!
Пострадавшего гонщика увезли в больницу.
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И что по этому сказали в комитете Дарвиновской премии??
Ещё бы!