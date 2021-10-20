В Челябинской области парень разрезал и закопал свой автомобиль, чтобы избежать ответственности за смертельное ДТП

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Ночью 16 сентября, 27-летний водитель Lada Priora сбил насмерть 51-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Вернувшись домой, виновник решил «замести следы», он разрезал свой автомобиль на небольшие куски и закопал на заброшенном соседском участке.
Сотрудники полиции, при помощи дорожных камер, отследили автомобиль и установили владельца. Доставать фрагменты автомобиля пришлось с помощью экскаватора.
— Разрезанные части автомобиля, а также частично уничтоженный государственный регистрационный знак транспортного средства обнаружены и изъяты, — рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области Дарина Клушева.
27-летнего водителя отпустили под обязательство о явке, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, с оставлением его места совершения (ч. 4 ст. 264). Молодому человеку грозит до 12 лет тюрьмы.
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Мера не связанная с изоляцией обычно применяется для людей раскаивающихся и оказывающих помощь следствию.
У меня так сосед попал: стоим возле дома, разговариваем с друганом - залетает сосед, паркуется в кусты, выбегает, бежит к нам. И такой шопотом: "Ребята, я человека сбил, что делать?!!" Ну мы начали расспрашивать, что да как - оказывается, метрах в 100 от въезда во двор сбил бабку, бегущую через 6 полос. Мы удивились: нахрена сбегал? А он: ну мало ли, что менты подумают... А тут менты как раз и заезжают во двор: свидетели видели, как этот идиот свернул к себе домой (там реально метров 100, место ДТП от въезда в двор видно прям хорошо). Итого: уголовку с него сняли, так как в ДТП был признан невиновным, лечение бабке сломанной ноги страховая оплатила, а сбежавшему идиоту выписали отдельный протокол за оставление места ДТП и по этому протоколу вкатили штраф и полгода лишения.
А мог бы лет 5 отсидеть в худшем случае и машина бы осталась.