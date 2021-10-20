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В Челябинской области парень разрезал и закопал свой автомобиль, чтобы избежать ответственности за смертельное ДТП

В Челябинской области парень разрезал и закопал свой автомобиль, чтобы избежать ответственности за смертельное ДТП (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 13:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   пешехода сбили   скрылся с места дтп   смертельное дтп   
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Ночью 16 сентября, 27-летний водитель Lada Priora сбил насмерть 51-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Вернувшись домой, виновник решил «замести следы», он разрезал свой автомобиль на небольшие куски и закопал на заброшенном соседском участке.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   пешехода сбили   скрылся с места дтп   смертельное дтп   
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14  комментариев
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4k
Максим 2 часа назад
Хм, то есть подозреваемый приложил все усилия для того что бы скрыть следы преступления, но его отпускают под обязательство о явке? Любопытный поворот.
Мера не связанная с изоляцией обычно применяется для людей раскаивающихся и оказывающих помощь следствию.
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14k
Михаил Гривин 10 минут назад
Дебил просто. Я в новостях читал, что он пешехода на трассе сбил. Ему в итоге могло вообще ничего не грозить, если б остался на месте ДТП. А так - скрылся с места ДТП, пытался замести следы, да еще из-за отсутствия автомобиля теперь автотехническая экспертиза будет затруднена. В общем - очень старательный молодой человек, старался изо всех сил осложнить жизнь своему адвокату.

У меня так сосед попал: стоим возле дома, разговариваем с друганом - залетает сосед, паркуется в кусты, выбегает, бежит к нам. И такой шопотом: "Ребята, я человека сбил, что делать?!!" Ну мы начали расспрашивать, что да как - оказывается, метрах в 100 от въезда во двор сбил бабку, бегущую через 6 полос. Мы удивились: нахрена сбегал? А он: ну мало ли, что менты подумают... А тут менты как раз и заезжают во двор: свидетели видели, как этот идиот свернул к себе домой (там реально метров 100, место ДТП от въезда в двор видно прям хорошо). Итого: уголовку с него сняли, так как в ДТП был признан невиновным, лечение бабке сломанной ноги страховая оплатила, а сбежавшему идиоту выписали отдельный протокол за оставление места ДТП и по этому протоколу вкатили штраф и полгода лишения.
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421
Мы Ул Михаил Гривин 8 минут назад
Может он бухой был. Тогда как не будет?
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6k
mr.Poher 40 минут назад
Не закапывать, а сожрать надо было. Идиот.
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19k
Евгений 41 минуту назад
Приложил столько усилий, чтобы заработать себе 12 лет.
А мог бы лет 5 отсидеть в худшем случае и машина бы осталась.
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112
VasyaN Час назад
Свою ласточку так порезать? Точно псих!
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5k
Ruk 2 часа назад
странное решение по авто. наверное его отправят на экспертизу в психушку и там оставят
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14k
Alex 2 часа назад
расчлененка......
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Интересно как он ее пилил , и сколько по времени ...
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3k
V2.Smirnov 2 часа назад
Я правильно прочел, что они думают, что человек, которому грозит 12 лет и который уже однажды пытался скрыть улики - будет спокойно сидеть и ждать дома, пока его не вызовут в суд?
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
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