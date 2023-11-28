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Девушка на кабриолете получила подушкой безопасности по лицу

Девушка на кабриолете получила подушкой безопасности по лицу

Автор:
28 ноября 2023 10:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   авария   авто   авто леди   кабриолет   подушка безопаности   
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Молодой человек, решивший запечатлеть девушку, управлявшую легковушкой без крыши, спустя несколько мгновений пожалел о своей затее.

Экстремальное селфи во время движения на спорткаре закончилось столкновением с другим автомобилем.

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Метки: Видео   авария   авто   авто леди   кабриолет   подушка безопаности   
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5  комментариев
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37k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Эпично... )
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7k
Бу 7 минут назад
еще легко отделалась.
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17k
banzai7 14 минут назад
Не по лицу а по ипалу.
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34k
Fat Lynx 23 минуты назад
БЛЯ!
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85k
Доктор Джонс Полчаса назад
Поделом!
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