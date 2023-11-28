Девушка на кабриолете получила подушкой безопасности по лицу

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Молодой человек, решивший запечатлеть девушку, управлявшую легковушкой без крыши, спустя несколько мгновений пожалел о своей затее.
Экстремальное селфи во время движения на спорткаре закончилось столкновением с другим автомобилем.
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