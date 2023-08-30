В Чебоксарах автокран рухнул на легковушку с женщиной внутри

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Из кузова грузовика также выпала дорожная техника, которая приземлилась чуть подальше легковушки.
Несмотря на весь ужас - обошлось без пострадавших. Но автоледи была в полном шоке
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