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В Чебоксарах автокран рухнул на легковушку с женщиной внутри

В Чебоксарах автокран рухнул на легковушку с женщиной внутри

Автор:
30 августа 2023 09:46
Сообщество : Автомир
Метки: В Чебоксарах   Видео   авария   авто   автокран   повезло   рухнул на машину   
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Из кузова грузовика также выпала дорожная техника, которая приземлилась чуть подальше легковушки.

Несмотря на весь ужас - обошлось без пострадавших. Но автоледи была в полном шоке

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Метки: В Чебоксарах   Видео   авария   авто   автокран   повезло   рухнул на машину   
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4  комментария
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537
Человек Разумный Час назад
Крановщик тупой дятел, подпоры придумали для дураков ?
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34
Konst Час назад
Стояла бы на метр ближе, скорее всего последствия были бы более печальные
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16k
Совранский Час назад
Манипуляторщик сохранился перед погрузкой?((( Аутригеры где????
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