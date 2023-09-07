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Экскаватор вылетел со стройплощадки, протаранил забор и раздавил легковушку в лепешку

Экскаватор вылетел со стройплощадки, протаранил забор и раздавил легковушку в лепешку

Автор:
07 сентября 2023 08:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   авария   авто   вылетел со стройплощадки   раздавил легковушку   экскаватор   
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Каким-то чудом авария обошлась без жертв.

В Верхней Пышме неуправляемый гусеничный экскаватор раздавил одну легковушку, а другую повредил. ДТП произошло на Машиностроителей, 3. Известно, что 37-летний водитель экскаватора работал на огороженной территории стройплощадки.


В какой-то момент он наехал на забор, сломал его и пересек дорогу. А затем повредил два автомобиля, припаркованных у края проезжей части. К счастью, водителей и пассажиров в легковушках не было. Никто из людей не пострадал.



— Водитель экскаватора сказал, что ему стало плохо и он потерял сознание, — объяснили в ГИБДД по Свердловской области.


Автоинспекторы также сообщили, что виновник ДТП — местный житель. Он работал на экскаваторе, не имея прав на управление такой машиной. На экскаваторщика составили административные протоколы.

Источник:

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Метки: Видео   авария   авто   вылетел со стройплощадки   раздавил легковушку   экскаватор   
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6  комментариев
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
вечно в Е-бурге какая то дичь происходит
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15k
FatZilla 16 минут назад
Экскватаро ВЫЛЕТЕЛ со стройплощадки...
Анекдот вспомнился:

Наркоман поступил на работу в зоопарк. На следующий день ему поручили убрать клетку с черепахами. Вечером работники собираются в раздевалке, а наркомана нет. Подходят к клетке с черепахами, а там наркоман сидит в углу обкуренный и ни одной черепахи нет. Парень , а где черепахи-то? Понимаете, чуваки, я открыл клетку, а они как ломанутся...
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5k
Евгений Д 23 минуты назад
Перепутал газ с тормозом ???
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47k
Максим Т. Полчаса назад
- Ну рассказывай, как обгонял, как подрезал!)
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25k
Сибиряк 46 минут назад
Ссылка coub.com
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