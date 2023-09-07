Экскаватор вылетел со стройплощадки, протаранил забор и раздавил легковушку в лепешку

— Водитель экскаватора сказал, что ему стало плохо и он потерял сознание, — объяснили в ГИБДД по Свердловской области.

Автоинспекторы также сообщили, что виновник ДТП — местный житель. Он работал на экскаваторе, не имея прав на управление такой машиной. На экскаваторщика составили административные протоколы.