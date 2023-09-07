Экскаватор вылетел со стройплощадки, протаранил забор и раздавил легковушку в лепешку

Каким-то чудом авария обошлась без жертв.
В Верхней Пышме неуправляемый гусеничный экскаватор раздавил одну легковушку, а другую повредил. ДТП произошло на Машиностроителей, 3. Известно, что 37-летний водитель экскаватора работал на огороженной территории стройплощадки.
В какой-то момент он наехал на забор, сломал его и пересек дорогу. А затем повредил два автомобиля, припаркованных у края проезжей части. К счастью, водителей и пассажиров в легковушках не было. Никто из людей не пострадал.
— Водитель экскаватора сказал, что ему стало плохо и он потерял сознание, — объяснили в ГИБДД по Свердловской области.
Автоинспекторы также сообщили, что виновник ДТП — местный житель. Он работал на экскаваторе, не имея прав на управление такой машиной. На экскаваторщика составили административные протоколы.
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Анекдот вспомнился:
Наркоман поступил на работу в зоопарк. На следующий день ему поручили убрать клетку с черепахами. Вечером работники собираются в раздевалке, а наркомана нет. Подходят к клетке с черепахами, а там наркоман сидит в углу обкуренный и ни одной черепахи нет. Парень , а где черепахи-то? Понимаете, чуваки, я открыл клетку, а они как ломанутся...