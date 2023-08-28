Пьяный автомобилист совершил зрелищный заезд на вершину дамбы

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Житель столицы Албании, находясь под воздействием алкоголя, управлял автомобилем немецкого производства и не заметил, как оказался на вершине плотины, построенной на озере.
Дорожный инцидент, произошедший 22 августа, попал в объектив камеры наружного наблюдения.
Легковушка преодолела склон и врезалась в заградительный барьер на высоте более 15 метров над уровнем водоёма.
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