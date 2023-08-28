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Пьяный автомобилист совершил зрелищный заезд на вершину дамбы

Пьяный автомобилист совершил зрелищный заезд на вершину дамбы

Автор:
28 августа 2023 09:29
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авария   авто   дорожный инцидент   заезд на вершину дамбы   пьяный автомобилист   
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Житель столицы Албании, находясь под воздействием алкоголя, управлял автомобилем немецкого производства и не заметил, как оказался на вершине плотины, построенной на озере.

Дорожный инцидент, произошедший 22 августа, попал в объектив камеры наружного наблюдения.


Легковушка преодолела склон и врезалась в заградительный барьер на высоте более 15 метров над уровнем водоёма.


Источник:

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Метки: Видео   авария   авто   дорожный инцидент   заезд на вершину дамбы   пьяный автомобилист   
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7  комментариев
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30k
Головасыр коричнештанник Час назад
разбежавшись прыгну со скалыыыыы )))
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5k
sergonly 12 минут назад
Чертовы баварцы, опять маршевые движки не включились!!!!
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10k
Seledochnik 14 минут назад
В ГТА же получалось выполнить "уникальный трюк", значит и тут получится.
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4k
brotherirk 40 минут назад

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23k
voipstersk8 57 минут назад
водитель BMW ... походу это международный диагноз
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34k
АнтонПолднев Час назад
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