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Цирк уехал, а клоуны остались: небольшое умышленное ДТП из Рязани

Цирк уехал, а клоуны остались: небольшое умышленное ДТП из Рязани (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 12:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автоподстава   видео   газель   дтп   конфликт на дороге   
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Водитель Toyota Camry c московскими номерами не пожалел свой автомобиль чтобы проучить общительного "газелиста".

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автоподстава   видео   газель   дтп   конфликт на дороге   
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14  комментариев
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1k
Василич 2 часа назад
Я тоже ничего не видел, гы гы гы..)
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17
Serge Block 18 минут назад
Съезд учителей. Один хотел проучить другого, все проучили всех. Занавес
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14k
ВОВЧЕГ 20 минут назад
рег красавец, не стал включать кончалыгу!
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14k
Роберт Шекли 36 минут назад
Газелист в следующий раз задумается стоит ли выяснять отношения на дороге
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405
Санёк 2 часа назад
Газелист-мyдень, решил права качнуть, заблокировал тойоту, теперь запарится доказывать, что и как было
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38k
Олег 2 часа назад
те, кто в жопу друг друга дрючат оказывается не такие уж и педерасты как хозяин регистратора. Урод конченый
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9k
Lev Asriev 2 часа назад
До последнего кадра ждал, что рег остановится и хотя бы карту памяти даст газелисту. Но нет, в этом спектакле идиотизма, рег сыграл главную роль.
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9k
harlamov 2 часа назад
Из видео понятно только что рег мудак и трусливое чмо
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7k
The Dude 2 часа назад
рег крысятина ещё та.
наверное даже хуже этого москаля
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202
Киса Кацман 2 часа назад
Очень познавательное видео ...
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3
Алексей Бирюков 2 часа назад
тоже решение. мастеров развелось, все умеют ездить. пробки только откуда , если мастера то?
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211k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
А рег все же сука...
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
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