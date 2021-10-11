Цирк уехал, а клоуны остались: небольшое умышленное ДТП из Рязани

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Водитель Toyota Camry c московскими номерами не пожалел свой автомобиль чтобы проучить общительного "газелиста".
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наверное даже хуже этого москаля