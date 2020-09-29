На трассе «Иртыш» в Щучанском районе 35-летний водитель «ГАЗели» для обгона выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным Nissan Sunny. Два человека погибли и один получил травмы.
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38-летний водитель Nissan Sunny и его пассажирка 1989 года рождения, сидевшая сзади справа, погибли на месте ДТП.
Еще один пассажир автомобиля Nissan, 29-летний мужчина, получил травмы. Ему назначили амбулаторное лечение.
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И в любом случае не на левую же обочину уходить блин.
Не раз обсуждали уже.
В аналогичной ситуации я стал тормозить и остался на своей полосе. А выскочившая из-за бугра на обгон машина ушла на обочину.