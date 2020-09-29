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Авария дня. В Курганской области водитель «ГАЗели» устроил смертельно ДТП

Авария дня. В Курганской области водитель «ГАЗели» устроил смертельно ДТП (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 11:22
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   газель   дтп   смертельное дтп   
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На трассе «Иртыш» в Щучанском районе 35-летний водитель «ГАЗели» для обгона выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным Nissan Sunny. Два человека погибли и один получил травмы.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   газель   дтп   смертельное дтп   
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286
Юрий 2 часа назад
Жесть...
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8k
ScorpionDS 8 минут назад
Мерзота на ЗАЗели, видит спереди две фуры и узкая дорога, а он на обгон пошел, еще и уклониться от удара попробовал влево, куда очевидно должна была уйти встречная машина ...
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29k
Элек Мек 9 минут назад
Пидо..с.
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491
АлексЮстасу 11 минут назад
Пробежался по комментариям. Тема настолько замыленная, но так до конца и не решенная. Так как правилами не предусмотрены такие ситуации, когда какой-нибудь ханд0н внаглую лезет на встречку, то и просчитать ситуацию невозможно. Сидя перед монитором легко посоветовать, а когда ты вдруг моргнул и, открыв глаза, увидел, что на тебя несётся тот самый ханд0н, то никто не знает, куда водитель повернет. Ниссан Санни, скорее всего, праворульный. Значит водила уходил вправо, спасая себя. Это на уровне подкорки. Ханд0нщик - слева за рулем. Куда ему уходить? Вот и ответ.
без
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19k
hebpat 41 минуту назад
присядет, и на долго, если конечно остался жив
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8k
Serg2001 Час назад
Убийца!
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383
Fenix174 Час назад
Дорога вроде ровная, как не увидел то?
И в любом случае не на левую же обочину уходить блин.
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2k
RoseM Fenix174 57 минут назад
Хочу спросить вас, как эксперта: "а куда уходить"?
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2k
Евгений RoseM Полчаса назад
Прижиматься правее к попутной, встречка инстинктивно на обочину будет уходить, шансов разойтись больше, а так погубил людей.
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383
Fenix174 RoseM Полчаса назад
Каждый уходит правей.
Не раз обсуждали уже.
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13k
Габит Калыков Час назад
Не надо было уходить на встречную обочину! Хотя легко сейчас сказать. Времени на принятие решения доли секунд. Наверно, в последний момент Ниссан нырнул вправо.
В аналогичной ситуации я стал тормозить и остался на своей полосе. А выскочившая из-за бугра на обгон машина ушла на обочину.
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−1
Ви Габит Калыков Час назад
есть главное, фундаментальное правило!!!! всегда уходи только ВПРАВО!!!! никогда не уходи влево, если бы [мат] на газели остался на полосе, все бы были живы.
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5k
Петр Габит Калыков Час назад
бывали в моей юности дикие обгоны пару раз когда уже тормозить было поздно, а обгон закончить я не успевал. Я прижимался максимально вправо, обгоняемые видели ситуацию и тоже чуть правее жались и все прекрасно разъезжались на 2х полосной дороге, не без матюгов в мою сторону, но все же все были целы.
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5k
Петр Габит Калыков 59 минут назад
да и сам уже за 20 лет стажа не раз жался к обочине когда видел что меня опасно обгоняют, и не факт что обгоняльщик успеет. В общем обгонять с головой надо, а тем кого обгоняют тоже пасти ситуацию по зеркалам а не спать за рулем овощем)
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