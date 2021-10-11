В Краснодаре девушка припарковала машину на проезжей части, сняла номера и ушла по своим делам

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В Краснодаре на улице Бабушкина засняли автомоблистку на «Приоре», которая спокойно припарковала свою машину на полосе для поворота, сняла номерные знаки и ушла по своим делам. По сообщению автора ролика, она так паркуется очень часто.
"Хочу рассказать об этой прекрасной даме, которая паркуется на ул.Бабушкина, на против училища. Постоянно в будни снимает номера (у303нх123) и уходит на весь день. Не прижимается к обочине. Занимает ряд "на право". Постоянно собирается пробка из за этого. Человеку вообще плевать на всех! Опубликуйте, пожалуйста, пусть кто нибудь отреагирует на это."
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Ваш Кэп.
Позвонить в ГИБДД, написать обращение на сайте - нет, зачем.
Сделать пост на фишках -да, отличная идея!
На улице Бабушкина на проезжей части не первый день стоит ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ автомобиль номер ... напротив главного входа в училище, где сейчас большое скопление людей."
Диагноз: ох@евшая фемина.
Лечится:
1) неотвратимость наказания
2) закон один для всех
3) огромные штрафы. Если штрафы не подействуют, то тюремный срок.