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В Краснодаре девушка припарковала машину на проезжей части, сняла номера и ушла по своим делам

В Краснодаре девушка припарковала машину на проезжей части, сняла номера и ушла по своим делам (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 11:03
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автохам   женщина за рулем   лада   парковка   
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В Краснодаре на улице Бабушкина засняли автомоблистку на «Приоре», которая спокойно припарковала свою машину на полосе для поворота, сняла номерные знаки и ушла по своим делам. По сообщению автора ролика, она так паркуется очень часто.

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Метки: авто   автомир   автомобили   автохам   женщина за рулем   лада   парковка   
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22  комментария
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11k
Eltiftel Час назад
вызвать ГИБДД, авто без номеров, черная приора, возможно числится в угоне, либо в разбойных нападениях на посты ГИБДД по всему Краснодару.
Космонавты прилетят с мигалками за 5 минут.
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11k
ЕвгенийДончак 2 минуты назад
Это видео надо не сюда выкладывать, а прилагать к заявлению на сайте ГИБДД.
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6k
Trenzel2003 5 минут назад
Ну если часто, то можно и нужно подойти и проколоть колеса. Да это порча. Но если надеть маску, а тем более сейчас ношение обязательно, то можно остаться безнаказанным. Зато будет наказано быдло в виде дамочки.
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2k
Vlamir 7 минут назад
Сначала принудительная эвакуация! Не ее искать нужно, а пусть она ищет свою машину, пишет объяснительные и оплачивает штрафстоянку!
Хамье нужно наказывать рублем жестко!
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32k
Mamin Sibiriak 7 минут назад
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Краснодару.
Контактные телефоны:

8(861)234-08-87 - Телефон канцелярии
8(861)234-07-42 - Телефон по вопросам ИАЗ видеофиксации
8(861)250-71-83 - Телефон по вопросам ИАЗ
8(861) 250-74-99 - ВЫЗОВ НА ДТП
8(861)231-07-32 - Телефон по вопросам ИАЗ
8(861)235-99-20 - Приемная командира ОБ ДПС г.Краснодар
8(861)233-49-75 - Телефон ДЧ ОБ ДПС

Ваш Кэп.
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25k
Батончик с маком 20 минут назад
Стопудово чуркабесина или чернильница
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10k
Karelian 23 минуты назад
"Опубликуйте, пожалуйста, пусть кто нибудь отреагирует на это."

Позвонить в ГИБДД, написать обращение на сайте - нет, зачем.
Сделать пост на фишках -да, отличная идея!
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19k
kamanch Полчаса назад
Надо Кадырову отправить. Он любит, чтоб извинялись )))
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1k
Mowgley 46 минут назад
"Здравствуйте.
На улице Бабушкина на проезжей части не первый день стоит ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ автомобиль номер ... напротив главного входа в училище, где сейчас большое скопление людей."

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571
Ольга 50 минут назад
Овца. В самом деле, ГИБДД надо вызывать - авто без номеров стоит который уже день.
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736
Alex 56 минут назад
Гвоздем проведи вдоль, сразу перестанет)
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2k
Frank Borman 58 минут назад
Очевидно, у дамы имеется крепкая волосатая рука в мэрии или администрации. Поэтому срать она хотела и на ПДД, и на полицию, и на суды.
Диагноз: ох@евшая фемина.
Лечится:
1) неотвратимость наказания
2) закон один для всех
3) огромные штрафы. Если штрафы не подействуют, то тюремный срок.
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597
Добрыня Час назад
А вообще, я не удивлен, ибо таких б...ей (как мужского так и женского пола) в Краснодаре дохренища. Ибо служба эвакуации уже больше года как не работает, и народ б...ди стали забивать на правила и парковаться где хотят и как хотят.
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597
Добрыня Час назад
Да достаточно позвонить и сказать, что неизвестное авто уже 3 дня стоит без номеров возле колледжа. Быстро и хозяйку найдут и все остальное ей выпишут.
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