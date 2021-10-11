В Краснодаре девушка припарковала машину на проезжей части, сняла номера и ушла по своим делам

"Хочу рассказать об этой прекрасной даме, которая паркуется на ул.Бабушкина, на против училища. Постоянно в будни снимает номера (у303нх123) и уходит на весь день. Не прижимается к обочине. Занимает ряд "на право". Постоянно собирается пробка из за этого. Человеку вообще плевать на всех! Опубликуйте, пожалуйста, пусть кто нибудь отреагирует на это."