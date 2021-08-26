FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8340 постов • 737 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Немцы превратили российскую «Ниву» в электромобиль

Немцы превратили российскую «Ниву» в электромобиль (10 фото)

Автор:
26 августа 2021 09:35
Сообщество : Автомир
Метки: lada niva   ВАЗ   авто   автомир   автомобили   лада   нива   электрокар   электромобиль   
432
10
Легендарная Lada Niva никогда не побеждала в соревнованиях по эстетике, но остается одной из самых любимых для фанатов бездорожья и полного привода. Благодаря немецкой компании Schmid GmbH у поклонников Lada Niva появилась возможность перейти на электричество.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: lada niva   ВАЗ   авто   автомир   автомобили   лада   нива   электрокар   электромобиль   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Олег 2 часа назад
130 км на одном заряде? Теперь бежать нужно не только за трактором, но еще и за розеткой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
Придумано в России, сделано в РОСТЕХЕ Придумано в России, сделано в РОСТЕХЕ Citroen DS Electronique — британская фирма создала электрический Citroen 1971 года Citroen DS Electronique — британская фирма создала электрический Citroen 1971 года Электрический внедорожник MWM Spartan, созданный на базе российского УАЗ "Хантер", доступен для заказа в Европе Электрический внедорожник MWM Spartan, созданный на базе российского УАЗ "Хантер", доступен для... Гонщики-любители из Европы намерены покорить «Дакар» на стареньких Lada Niva Гонщики-любители из Европы намерены покорить «Дакар» на стареньких Lada Niva АНТЭЛ-1 и АНТЭЛ-2: первые российские водородомобили были не так уж плохи АНТЭЛ-1 и АНТЭЛ-2: первые российские водородомобили были не так уж плохи В последний путь с воем раздаточной коробки: в Боснии «Ниву» превратили в катафалк В последний путь с воем раздаточной коробки: в Боснии «Ниву» превратили в катафалк
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

342330



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как мы ждали страшных русских
3
77
Как мы ждали страшных русских
Уникальные артефакты, доказывающие, что современные технологии взяты из прошлого - и древние люди умеют удивлять
5
91
Уникальные артефакты, доказывающие, что современные технологии взяты из прошлого - и...
Что можно сделать в сети за 1 минуту
Что можно сделать в сети за 1 минуту
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
5
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#люди#автомобили#автомир#подборка#дтп#СССР#авто аварии#мемы
#фото#история#прикол#животные#приколы#Россия#искусство#комментарии#gif#сарказм
#интересно#кино#интересное#картинки#фотографии#аварии#новости#позитив#дети#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться