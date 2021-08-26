Немцы превратили российскую «Ниву» в электромобиль

Что касается конкретно Нивы — у нее демонтирован оригинальный бензиновый ДВС, а вместо него установлен электромотор мощностью 65 кВт (88 л.с.). Он питается от литий-железо-фосфатных (LiFePO4) тяговых аккумуляторов емкостью 30 кВт*ч. Пробег электромобиля на одной зарядке составляет 130-300 км в зависимости от условий эксплуатации. Срок службы — 9000 циклов заряда-разряда. Этого должно хватить примерно на 25 лет, после чего батарея сохранит остаточную емкость в районе 80%. В автомобиле сохранен заводской полный привод.