Немцы превратили российскую «Ниву» в электромобиль

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Легендарная Lada Niva никогда не побеждала в соревнованиях по эстетике, но остается одной из самых любимых для фанатов бездорожья и полного привода. Благодаря немецкой компании Schmid GmbH у поклонников Lada Niva появилась возможность перейти на электричество.
Классическую трехдверную Lada Niva превратили в чистый электромобиль. Проект конвертирования российского внедорожника разработала немецкая фирма Schmid GmbH. Электрическая Нива в ФРГ стоит €19 990 (=1,7 млн рублей).
Что касается конкретно Нивы — у нее демонтирован оригинальный бензиновый ДВС, а вместо него установлен электромотор мощностью 65 кВт (88 л.с.). Он питается от литий-железо-фосфатных (LiFePO4) тяговых аккумуляторов емкостью 30 кВт*ч. Пробег электромобиля на одной зарядке составляет 130-300 км в зависимости от условий эксплуатации. Срок службы — 9000 циклов заряда-разряда. Этого должно хватить примерно на 25 лет, после чего батарея сохранит остаточную емкость в районе 80%. В автомобиле сохранен заводской полный привод.
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В багажнике Нивы установлена розетка 220 В, от которой можно запитать внешние потребители мощностью до 2 кВт.
Из-за строгих эконорм Euro 6d АвтоВАЗ официально не поставляет новые Нивы в Евросоюз с 2019-го. Последние два года модель импортируется в ФРГ и некоторые другие страны Западной Европы «серыми» дилерами. Внедрение электрической силовой установки может быть рецептом по успешному возвращению легендарного внедорожника в Евросоюз.
Напомним, стандартная Нива оснащается восьмиклапанным бензиновым мотором объемом 1,7 литра, его мощность составляет 83 л.с. Работает он с пятискоростной «механикой» и трансмиссией с постоянным полным приводом.
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