ВАЗ-2106 почти без пробега выставили на продажу за 3,8 млн рублей

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В Казахстане выставили на продажу автомобиль «Жигули» с 754 километрами на одометре, выпущенный 34 года назад. Продается ВАЗ-2106 за 3,8 млн рублей!
Исключительное состояние «шестёрки» подтверждается фотографиями — вероятно, в СССР бежевый седан даже не прошёл предпродажную подготовку. На передних сиденьях остались полиэтилентовые накидки, а запасные части обёрнуты в советские газеты. Сохранность кузова и салона объясняется нахождением в сухом гараже.
С 1987 года у ВАЗ-2106 был один хозяин, который по какой-то причине не пользовался машиной. Отсутствующие наружные зеркала заднего вида и коврики, а также пломба на крышке багажника подтверждают минимальный пробег.
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Под капотом «шестёрки» бензиновый карбюраторный 1,5-литровый двигатель, который сочетается с 4-ступенчатой «механикой». Даже во второй половине 1980-х ВАЗ-2106 всё ещё стоил довольно дорого — рекомендуемая цена модели в 1986 году составляла 9100 советских рублей.
Без малого четыре миллиона рублей за массовый ВАЗ-2106, пусть и в аутентичном состоянии — многократно завышенная цена. Как правило, подобные «Капсулы времени» стоят сравнимо с новыми переднеприводными «Ладами», а дороже миллиона рублей торгуются редкие экземпляры, представляющие историческую ценность.
Соответствующее предложение размещено на сайте Auto.ru.
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Нах нужно здравому человеку это ведро за 3,8ляма?
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которые являются современными мешками для мусора, так же без палева лежит плёнка на переднем сиденье, это чтобы родной полиэтилен ещё и на заднем сиденье внезапно сохранился))) тачка восстановлена 100%.
Но все одно, сомневаюсь, что их часто покупают.
На некоторых фото виднеется филейная часть белого мерса и в очень неплохом состоянии судя по фото, вот за него интересно сколько хотят?