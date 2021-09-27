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ВАЗ-2106 почти без пробега выставили на продажу за 3,8 млн рублей

ВАЗ-2106 почти без пробега выставили на продажу за 3,8 млн рублей (10 фото)

Автор:
27 сентября 2021 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   авто   автомир   автомобили   ваз 2106   жигули   лада   
545
10
В Казахстане выставили на продажу автомобиль «Жигули» с 754 километрами на одометре, выпущенный 34 года назад. Продается ВАЗ-2106 за 3,8 млн рублей!
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Метки: ВАЗ   авто   автомир   автомобили   ваз 2106   жигули   лада   
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36  комментариев
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−4
gg 2 часа назад
и за 5лямов купят, поверьте !
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11k
Элитный тигр 12 минут назад
Машинка конечно прикольная, купил бы я такую новую, но не за 4 ляма. Тыщ 200 выложил бы, тестю в подарок по деревне кататься...
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2k
Carex 39 минут назад
На шестерке 80-х годов на заднем сиденье ремни безопасности? На мой 96 года выпуска их нет.
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13k
Терапевт 47 минут назад
А где часы? Без часов за такую цену...
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33
Pabl Терапевт 39 минут назад
А это как раз правильно, часы отдельно лежали
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5k
Свирепый Бамбр 52 минуты назад
- А че так дорого?
- Та панимаиш, брат, деньги оччень люблю, брат...
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7k
КОСТЯН Час назад
Если только кто-то в коллекцию купит. Или богатый внук деду на юбилей
Нах нужно здравому человеку это ведро за 3,8ляма?
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7k
Ivan Час назад
Ссылка youtu.be
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
Шланги\прокладки\сайлентблоки - тоже оригинальные ?
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5k
Sanar 2 часа назад
"На передних сиденьях остались полиэтилентовые накидки..."
-----------------------------------
которые являются современными мешками для мусора, так же без палева лежит плёнка на переднем сиденье, это чтобы родной полиэтилен ещё и на заднем сиденье внезапно сохранился))) тачка восстановлена 100%.
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1k
Сергей 2 часа назад
Внучёк,наверное,продаёт. Слышал звон.. Хочется айфон,студию и мАрка. И ништячков к нему,чтоб до сотни за 3 сек разгонялся. Ну и шмотом подзатариться. А ещё танк апгрейдить по максимуму. И видеокарту купить новую.
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1k
azuver 2 часа назад
Хочется посмотреть на человека,который купит этот раритет.Конечно если такой найдётся.
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47k
noName 2 часа назад
Аутентичных,заводских,советских,оригинальных часов нет!Так мог бы и за 10 лямов продавать...
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963
S C 2 часа назад
Сейчас очень много мошенников, которые восстанавливают этот хлам до состояния "нового" и продают под видом "не бита, не крашена, дедушка один раз в церковь съездил и поставил в гараж"... У моего деда тоже была копейка, летом на ней в лес за грибами иногда ездил, да в магазин. Но 99% времени она стояла в гараже. Сгнила... Продал за $200 в итоге дед, наверное таким вот реставраторам, которые потом продадут ее с историей "всю жизнь стояла в гараже, дед один раз за грибами в лес съездил"
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−90
Mosgaz 2 часа назад
Кому это ведро надо?!
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65k
Cкладно звонишь. 2 часа назад
Ратирет....
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942
Stranger2018 2 часа назад
Ну хз хз... за 3+ лямов не знаю...
На некоторых фото виднеется филейная часть белого мерса и в очень неплохом состоянии судя по фото, вот за него интересно сколько хотят?
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49
Шурман 2 часа назад
Была такая , дед награжденный за взятие Берлина выбил ее без очереди , цвет мокрый асфальт , гарантию даю что раз в 4-5 недель я чистил карбюратор , потом фильтры еще появились шланги порезал от бака до него . По горам работала отлично , но все равно это не машина а коробка
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9k
Cornho 2 часа назад
Ну что, кто первый начнёт традиционное забавное нытьё про какие-то там "высохшие резинки"?
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8k
Андрей А 2 часа назад
Много желающих приобрести?
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3k
Максим 2 часа назад
Жаль не выпускают новые, я бы семерку взял на самом деле. Или шаху, но явно не за 4 млн.
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