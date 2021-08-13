Немцы оценили ВАЗ-2109 и другие автомобили 80-х: выводы интересны

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Немецкий автоклуб ADAC - пожалуй самый авторитетный в мире. Он занимается организацией технической и информационной помощи автомобилистам, вносит полезные инициативы в сфере безопасности дорожного движения и юридического права. С середины 70-х ADAC начал проводить обширное тестирование новых автомобилей рынка ФРГ, с целью выявить наиболее выгодные для покупки машины.
В сравнительных тестах участвовало огромное количество автомобилей: европейские, японские и даже отечественные. Как выглядели наши машины на фоне знаменитых иномарок того времени, я расскажу в этой статье.
В сравнительных тестах участвовало огромное количество автомобилей: европейские, японские и даже отечественные. Как выглядели наши машины на фоне знаменитых иномарок того времени, я расскажу в этой статье.
Для того чтобы обеспечить объективное сравнение автомобилей, не зависимо от класса и оснащения, эксперты ADAC разработали сложную систему оценки. Все автомобили оценивались по 10 критериям:
- Внешний вид
- Объем багажника и его удобство
- Удобство для пассажиров
- Эргономика рабочего места водителя
- Безопасность
- Динамика
- Экономичность
- Управляемость
- Ездовой комфорт
- Климатическая установка
Каждый параметр оценивался по пятибалльной шкале от 1 до 5. Причем в отличие от традиционной для нас системы оценки, где 5 является эквивалентом отлично, у немцев все наоборот. Вдобавок оценка может дробиться до десятичной доли. То есть оценка очень хорошо соответствует 1 - 1,4 баллам, хорошо (1,5 - 2,4), удовлетворительно (2,5 - 3,4), плохо (3,5 - 4,4), очень плохо (4,5 - 5).
Таким образом чем меньше баллов получает автомобиль на тесте, тем лучше.
- Внешний вид
- Объем багажника и его удобство
- Удобство для пассажиров
- Эргономика рабочего места водителя
- Безопасность
- Динамика
- Экономичность
- Управляемость
- Ездовой комфорт
- Климатическая установка
Каждый параметр оценивался по пятибалльной шкале от 1 до 5. Причем в отличие от традиционной для нас системы оценки, где 5 является эквивалентом отлично, у немцев все наоборот. Вдобавок оценка может дробиться до десятичной доли. То есть оценка очень хорошо соответствует 1 - 1,4 баллам, хорошо (1,5 - 2,4), удовлетворительно (2,5 - 3,4), плохо (3,5 - 4,4), очень плохо (4,5 - 5).
Таким образом чем меньше баллов получает автомобиль на тесте, тем лучше.
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На конец 80-х безусловным лидером рынка Германии в классе C, являлся Volkswagen Golf второго поколения. Это компактный хетчбэк продавался по цене 14-18 тысяч немецких марок, и обладал очень сбалансированными потребительскими свойствами. Специалисты ADAC оценили дизельный 1,3-литровый Гольф в 18,6 баллов, что являлось великолепным результатом.
В Гольфе испытатели отметили хорошее качество сборки, просторный салон, отлично настроенную подвеску, точное рулевое управление и низкий расход топлива.
Динамика также была оценена довольно высоко, несмотря на то, что мотор выдавал всего 55 л.с. На оценку повлияли хороший подбор передаточных чисел трансмиссии и неплохая тяга на высоких передачах. Из недостатков: неудобный багажник и недостаточно эффективная вентиляционная система - задние окна часто запотевали.
Динамика также была оценена довольно высоко, несмотря на то, что мотор выдавал всего 55 л.с. На оценку повлияли хороший подбор передаточных чисел трансмиссии и неплохая тяга на высоких передачах. Из недостатков: неудобный багажник и недостаточно эффективная вентиляционная система - задние окна часто запотевали.
Еще один европейский хит - Renault 19, который также хорошо известен в нашей стране, попал на тест ADAC в октябре 1988 года. Он был оснащен бензиновым 1,4-литровым двигателем мощностью 60 л.с.
Испытатели отметили хорошее качество сборки и подгонки кузовных панелей, большой багажник с удобной загрузкой и просторный салон. Немного снизили оценку эргономики водительского места из-за плохого обзора назад. Двигатель на удивление показал себя с хорошей стороны. Немцы оценили плавный ход педали газа и хорошую тягу на 4-й передаче. Также понравились эффективные тормоза, сбалансированная подвеска и теплая "печка".
Испытатели отметили хорошее качество сборки и подгонки кузовных панелей, большой багажник с удобной загрузкой и просторный салон. Немного снизили оценку эргономики водительского места из-за плохого обзора назад. Двигатель на удивление показал себя с хорошей стороны. Немцы оценили плавный ход педали газа и хорошую тягу на 4-й передаче. Также понравились эффективные тормоза, сбалансированная подвеска и теплая "печка".
Тойота Королла в конце 80-х особой популярностью в ФРГ не пользовалась. Хотя машина отличалась довольно неплохим оснащением и относительно небольшой ценой. В августе 1989 года специалисты ADAC провели тест Toyota Corolla шестого поколения с бензиновым двигателем 1,3 л мощностью 72 л.с.
Общая оценка машины оказалось не очень хорошей, всего 23,3 балла. Эксперты раскритиковали Тойоту практически по всем статьям. Не понравились: динамика (от 72-сильного мотора ожидали большего), посредственная управляемость, слабенькие тормоза при полной загрузке и шумный двигатель. Похвалили разве что за хорошую климатическую систему, удобные сиденья и место водителя.
К сожалению до нашей "девятки" немцы добрались только в 1996 году, так что некоторая чистота эксперимента теряется. Да и стандарты немецкого автопрома ушли далеко вперед, что конечно заметно в оценках специалистов ADAC. А они, если говорить прямо - удручающие.
ADAC протестировал ВАЗ-2109 (Lada Samara E) c 1,5-литровым мотором мощностью 71 л.с. Итоговая оценка составила 29,4 баллов, что переводит нашу переднеприводную легенду в разряд третьесортных автомобилей. Хуже нее в тестах была только Skoda 105L.
ADAC протестировал ВАЗ-2109 (Lada Samara E) c 1,5-литровым мотором мощностью 71 л.с. Итоговая оценка составила 29,4 баллов, что переводит нашу переднеприводную легенду в разряд третьесортных автомобилей. Хуже нее в тестах была только Skoda 105L.
Немцам очень не понравилось качество сборки и подгонки деталей, а также скрип кузова на неровностях. При этом похвалили бампера за высокую прочность. Багажник заслужил пониженную оценку за малый объем (280 л) и высокую погрузочную высоту. В салоне нашли сильный запах пластика, заедающие ремни безопасности и переднюю панель со множеством неровных зазоров.
На ходу автомобиль "порадовал" тяжелым рулем без усилителя, невнятным переключением передач, плохой шумоизоляцией и малоэффективными тормозами. Подвеска показалось жесткой, но вполне энергоемкой. Управляемость неплохой, динамика удовлетворительной. При этом немцы отметили высокую экономичность мотора, в особенности на трассе.
Также в ADAC проверили некоторые замеры:
Разгон 0-100 км/ч - 15,4 секунды
Разгон 60-100 км/ч - 8,8 секунды
Уровень шума в салоне при скоростях: 50 км/ч - 62 дБ, 100 км/ч - 73 дБ, 130 км/ч - 78 дБ
Вот такие занятные сравнения, которые конечно не претендуют на стопроцентную истину, но дают некоторое представление, и взгляд со стороны на отечественные автомобили.
На ходу автомобиль "порадовал" тяжелым рулем без усилителя, невнятным переключением передач, плохой шумоизоляцией и малоэффективными тормозами. Подвеска показалось жесткой, но вполне энергоемкой. Управляемость неплохой, динамика удовлетворительной. При этом немцы отметили высокую экономичность мотора, в особенности на трассе.
Также в ADAC проверили некоторые замеры:
Разгон 0-100 км/ч - 15,4 секунды
Разгон 60-100 км/ч - 8,8 секунды
Уровень шума в салоне при скоростях: 50 км/ч - 62 дБ, 100 км/ч - 73 дБ, 130 км/ч - 78 дБ
Вот такие занятные сравнения, которые конечно не претендуют на стопроцентную истину, но дают некоторое представление, и взгляд со стороны на отечественные автомобили.
Авторский пост
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Метки: adac ВАЗ ВАЗ 2109 авто автомир автомобили лада тест-драйв
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А так - все равно, что сейчас ауди А4 2016 года сравнить с солярисом 2020 года, при этом солярис смотреть по критериям Ауди на 2020 год.
Так что статья бесполезная от слова совсем.