Немцы оценили ВАЗ-2109 и другие автомобили 80-х: выводы интересны

Немцам очень не понравилось качество сборки и подгонки деталей, а также скрип кузова на неровностях. При этом похвалили бампера за высокую прочность. Багажник заслужил пониженную оценку за малый объем (280 л) и высокую погрузочную высоту. В салоне нашли сильный запах пластика, заедающие ремни безопасности и переднюю панель со множеством неровных зазоров.



На ходу автомобиль "порадовал" тяжелым рулем без усилителя, невнятным переключением передач, плохой шумоизоляцией и малоэффективными тормозами. Подвеска показалось жесткой, но вполне энергоемкой. Управляемость неплохой, динамика удовлетворительной. При этом немцы отметили высокую экономичность мотора, в особенности на трассе.



Также в ADAC проверили некоторые замеры:



Разгон 0-100 км/ч - 15,4 секунды

Разгон 60-100 км/ч - 8,8 секунды



Уровень шума в салоне при скоростях: 50 км/ч - 62 дБ, 100 км/ч - 73 дБ, 130 км/ч - 78 дБ



Вот такие занятные сравнения, которые конечно не претендуют на стопроцентную истину, но дают некоторое представление, и взгляд со стороны на отечественные автомобили.