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Немцы оценили ВАЗ-2109 и другие автомобили 80-х: выводы интересны

Немцы оценили ВАЗ-2109 и другие автомобили 80-х: выводы интересны (15 фото)

Автор:
13 августа 2021 11:02
Сообщество : Автомир
Метки: adac   ВАЗ   ВАЗ 2109   авто   автомир   автомобили   лада   тест-драйв   
845
15
Немецкий автоклуб ADAC - пожалуй самый авторитетный в мире. Он занимается организацией технической и информационной помощи автомобилистам, вносит полезные инициативы в сфере безопасности дорожного движения и юридического права. С середины 70-х ADAC начал проводить обширное тестирование новых автомобилей рынка ФРГ, с целью выявить наиболее выгодные для покупки машины.
В сравнительных тестах участвовало огромное количество автомобилей: европейские, японские и даже отечественные. Как выглядели наши машины на фоне знаменитых иномарок того времени, я расскажу в этой статье.
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Метки: adac   ВАЗ   ВАЗ 2109   авто   автомир   автомобили   лада   тест-драйв   
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10  комментариев
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16k
Maks Es Час назад
То есть, по сравнению с немецким автопромом удовлетворительно. Хорошая оценка, если на то уж пошло.
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1k
beo 11 минут назад
При всем при том - это оценка экспортной вариации 2109. Интересно, каку ю оценку набрал бы "конструктор "сделай сам", выпущенный для жителей СССР?!
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915
lobster 14 минут назад
Сравнения вообще ни разу не занятные, хотя бы потому, что в 96 году есть смысл сравнивать с гольф-3, а еще лучше - с поло 3.
А так - все равно, что сейчас ауди А4 2016 года сравнить с солярисом 2020 года, при этом солярис смотреть по критериям Ауди на 2020 год.
Так что статья бесполезная от слова совсем.
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796
Glassy Час назад
Интересно, что такое оценка управляемости в понимании ADAC? Любая машина управляется - повернул руль направо и машина поехала направо. Чем они замеряли управляемость?
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571k
Alexey Berestenko Час назад
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22k
SerGProS Час назад
Главное!Правило четырех "Ф". Не покупай Форд Фиат и Фсьо Французское
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36k
Олег Час назад
было зубило, зубилом и осталось. Все иные машины или давно в музеях или сгнили на свалках. Только девятки до сих пор продаются и латаются
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