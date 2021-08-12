АНТЭЛ-1 и АНТЭЛ-2: первые российские водородомобили были не так уж плохи

Однако дело оставалась за стоимостью, ну и в наличии необходимой дорожной инфраструктуры конечно же. По слухам на разработку АНТЭЛ-2 АвтоВАЗ затратил около 100 млн рублей, в 10 раз больше чем на АНТЭЛ-1. Это вполне закономерно. Если в случае с первой машиной практически все необходимые элементы уже имелись в готовом виде, то для второй, множество компонентов пришлось создавать заново. Но все равно затраты на проект вышли во много раз меньше, чем у зарубежных автопроизводителей. В планах у Волжского автозавода были и другие водородомобили, но они так и не нашли практической реализации. В 2021 году НАМИ презентовал водородный Aurus, но каких либо подробностей о машине пока не известно.