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АНТЭЛ-1 и АНТЭЛ-2: первые российские водородомобили были не так уж плохи

АНТЭЛ-1 и АНТЭЛ-2: первые российские водородомобили были не так уж плохи (13 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2021 11:18
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автомобиль на водороде   ваз   водород   водородное топливо   лада   
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В последнее время водородная энергетика вновь на слуху. Совсем недавно Евросоюз объявил о своей новой водородной стратегии и постепенном отказе от ископаемых источников энергии. Кроме того к 2050 году европейцы планируют практически полностью перевести свой железнодорожный и автомобильный транспорт на водородное топливо.

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Метки: авто   автомир   автомобили   автомобиль на водороде   ваз   водород   водородное топливо   лада   
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8  комментариев
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−39
Zlaja ptica 2 часа назад
Сделать водородный прототип при современных технологиях несложно. Этим разные автопроизводители уже лет 30 балуются.

А вот сделать конструкцию экономически и технологически целесообразной намного сложнее. Не говоря уже об инфраструктуре. У нас даже с метановыми заправками проблема, хотя городской транспорт пытаются перевести на метан с советских времен
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30k
turyst 10 минут назад
Поправьте.
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36k
Олег 10 минут назад
Сегодня ехал мимо заправки - газ уже 38 руб/л. Ездить на бензине уже дешевле. А сколько будет стоить заправка водородом ?
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3k
Jamatron 41 минуту назад
если есть спецы скажите пожалуйста сколько это будет 90 л водорода в тротиловом эквиваленте?
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1k
AРТУР ITA Час назад
Простую на бензине сделайте пожалуйста добротно.Чтоб не гнила и не сыпалась как озимые.
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1k
Федор Медведев 2 часа назад
метановые авто взрываются громко и быстро. А вот водородные не оставляют шанса вообще. Интересно, при переходе на водород - как быстро исчезнут пробки на дорогах...
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431
WadDad Федор Медведев 4 минуты назад
Назовите последний громкий случай взрыва газобалонного оборудования на живом авто.
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